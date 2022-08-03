تفاصيل إصابة الفنان خالد أمين وتطوراتها

تصدر الفنان خالد أمين تريند محرك البحث الشهير جوجل بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق الثالث من أغسطس 2022، بعدما انتهى من إجراء عملية جراحية بعد إعلانه إصابته.

خالد أمين يتصدر

وخرج خالد أمين على متابعي حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليطمئنهم على حالته الصحية، بعدما تم تداول عددا من الصور له تبين أنه يمر بحالة صحية سيئة، لتصيبهم حالة من القلق بشأن حالته.

إصابة خالد أمين

ونشر خالد أمين صورة له وهو بالمستشفى، وعلق عليها: "تمت العملية بحمد الله وفضل منه.. وشكرًا للجميع ومَن سال عني هاتفيًا، أو بالتواصل الاجتماعي، عسى ربي يحفظكم ويبعد عنكم كل مكروه".

إصابة الفنان خالد أمين

وتفاعل أصدقاء خالد أمين معه ومتابعيه مع منشوره، متمنين له الصحة والعافية، من أبرزهم الفنانة بثينة الرئيسي، وهدى حسين، وريم أرحمة، وأمل محمد، وحبيبة العبدالله، وآلاء شاكر، وهدى الخطيب، والفنان إبراهيم الحساوي، وعدد آخر من النجوم.

طبيعة إصابة خالد أمين

وتعرض خالد أمين إلى إصابة عبارة عن ضربة شديدة في وجهه، خلال تصوير إحدى أعماله الجديدة، حيث ظهر في مقطع فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي مطمئنًا جمهوره على حالته الصحية

رسالة خالد أمين لجمهوره

وقال خالد أمين: "مساكم الله بالخير، أنا موجود الآن خارج البلاد لتصوير عملٍ جميلٍ فيه نخبة من النجوم، لكن لا أستطيع أن أفصح عنه حاليًا، ولا أستطيع التحدث عن اسمه، وسأجيب فقط عمَّن سألني عن إصابتي بالعمل".

خالد أمين يتعرض لإصابة بالخطأ

وأضاف خالد أمين:"الحقيقة أنا تعرَّضت بالخطأ لإصابة من قبل أحد الزملاء. لم يكن يقصد ذلك، كان المشهد عبارة عن أكشن، وأصبت بكسرٍ بالأنف، بالغضروف والعظم، والحمد لله الآن بدأت أتماثل للشفاء، لم أكن أود أن أفصح عمَّا أصابني، لكنْ الكثيرون سألوني، وأحببت أن أوضح المشهد".

تفاصيل إصابة خالد أمين الكبيرة

وتابع خالد أمين: "شاءت الأقدار أن يحدث ما حدث، وأصبت إصابة عملٍ، والحمد لله بدأت أشفى، وأحتاج إلى عملية صغيرة وتعديلات بسيطة بإذن الله، وهذه ليست المرة الأولى التي أصاب بها، فقد تعرضت سابقًا في أعمالٍ أخرى إلى كسرٍ في اليد، والساق، وهذا أمرٌ طبيعي قد يحدث في التصوير".

تجربة خالد أمين الجديدة

وأعرب خالد أمين عن سعادته بالتجربة التي وصفها بالـ "جميلة" وهنأ فريق العمل، وتمنى للجميع التوفيق في أعمالهم، مضيفا: "أحببت من خلال الفيديو أن أوضح ما حدث لي، واستمتعوا بالصيف الجميل سواءً كنتم بالوطن أو خارجه".

مشاركة خالد أمين في رمضان الماضي

وشارك خالد أمين في الموسم الدرامي لشهر رمضان الماضي عبر الجزء الثاني من مسلسل "محمد علي رود" مع نخبة من النجوم، منهم محمد المنصور، حصة النبهان، بثينة الرئيسي، حسين المهدي، جاسم النبهان، ومي البلوشي.