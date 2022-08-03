ارتفاع أسعار النفط في انتظار الاجتماع الـ31 لأوبك

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء،100.21 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 94.08 دولار للبرميل.



وتوقع مسح لـ "رويترز" أن يسجل خام برنت 105.75 دولارات للبرميل في المتوسط، وأن يسجل الخام الأميركي 101.28 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام.



وبنهاية الشهر الماضي، سجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس، شهر يوليو الماضي، ثاني شهر من الخسائر على التوالي، لأول مرة منذ 2020.



وهبط سعر النفط، وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة إلى إحداث ركود اقتصادي، وهو الأمر الذي يعني تراجع الطلب على "الذهب الأسود".



مخزون النفط الأمريكي



وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، هبط بمقدار 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو.



وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1985.



والكمية التي جرى سحبها من الاحتياطي البترولي الأسبوع الماضي والبالغة 4.6 مليون برميل، هى الأصغر منذ نهاية أبريل.



وقفزت أسعار النفط بشكل لافت بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التضخم على نحو غير مسبوق في كثير من دول العالم.



تنطلق اليوم أعمال الاجتماع الوزاري الـ31 لمجموعة "أوبك +" برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي وبمشاركة أولى للأمين العام الجديد للمنظمة الكويتي هيثم الغيص.



ويسبق الاجتماع الوزاري اجتماع آخر للجنة المراقبة لاتفاق خفض الإنتاج في دورته الـ43، حيث من المتوقع أن يستعرض الاجتماع أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات والعوامل المؤثرة في السوق، خاصة مخاوف الركود، ويحدد في ضوء ذلك مستوى المطابقة ويوصي بالإمدادات النفطية الملائمة لأيلول (سبتمبر) المقبل.



يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط الخام، حيث زاد خام برنت إلى 100.5 دولار للبرميل رغم تصاعد القلق حول التباطؤ الاقتصادي العالمي.



وأوضح المحللون أن الأسواق العالمية ما زالت معرضة بشدة للاضطرابات في الإمدادات بسبب الوضع المتوتر في كل من ليبيا وروسيا وغيرهما من الدول المنتجة، لافتين إلى دور تحالف "أوبك +" في توفير القدرة والكفاءة العالية للتدخل في السوق في فترات الأزمات لتحقيق الاستقرار والتوازن المنشود بين العرض والطلب وتأمين المخزونات النفطية الكافية.

اسعار النفط



وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط أمس رغم استيعاب المستثمرين لتوقعات قاتمة للطلب العالمي على الوقود بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ عالمي في قطاع الصناعات التحويلية، بينما يجتمع منتجو النفط في تكتل "أوبك +" لاتخاذ قرار بخصوص زيادة الإمدادات.



وبحسب "رويترز"، كشفت مسوح الإثنين عن أن المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا واجهت صعوبة لتعزيز النشاط في يوليو مع تعثر الطلب العالمي وفرض الصين لقيود صارمة لمكافحة كوفيد - 19، الأمر الذي أبطأ الإنتاج.



وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 100.54 دولار للبرميل، مرتفعة 51 سنتا أو 0.51 في المائة.



بينما العقود الآجلة للنفط الأمريكي سجلت عند التسوية 94.42 دولار للبرميل، مرتفعة 53 سنتا أو 0.56 في المائة.



ويترقب المستثمرون البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية، حيث يتوقع محللون انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية.



من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 106.8 دولار للبرميل الإثنين مقابل 110.84 دولار للبرميل في اليوم السابق.



وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع بعد تراجع سابق وأن السلة كسبت أقل من دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 106.22 دولار للبرميل.