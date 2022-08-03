البورصة تواصل مكاسبها الجماعية وتربح 5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاربعاء على ارتفاعات جماعية مدعومة بمشتريات المؤسسات المصرية.

وارتفع مؤشر الرئيسي " إيجي أكس 30 " بنسبة 1.03% ليصل إلى مسويات 9539.43 نقطة، كما زاد مؤشر " إيجي أكس 70" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستويات 1868.75 نقطة، وزاد مؤشر " إيجي أكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوي 2748.41 نقطة.

وربح رأسمال السوقي نحو 5 مليار جنيه بنهاية الجلسة ليصل إلى مستويات 640،882 مليار جنيه بعد أن بلغت ارباحه 4.9 مليار جنيه.

جهت تعاملات المستثمرين الأفراد والمؤسسات الأجنبية على الأسهم فقط في ختام تعاملات جلسة اليوم بالبورصة نحو البيع بصافي 37.3 مليون جنيه.

وبينما حقق المستثمرون الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية صافي شراء بقيمة 22.4 مليون جنيه، و14.9 مليون جنيه على الترتيب.

صفقة ذات حجم كبير :

وأتجهت تعاملات الأفراد المصريين وحدهم للبيع بصافي 37.0 مليون جنيه، بينما اشتري الأفراد العرب والأجانب بصافي 19.3 مليون جنيه و75 ألف جنيه على الترتيب.

وحققت المؤسسات الأجنبية صافي بيع 37.4 مليون جنيه على الأسهم وحدها، وباعت المؤسسات العربية بقيمة 4.4 مليون جنيه، بينما اشترت المؤسسات المصرية بقيمة 59.5 مليون جنيه

وشهدت جلسة تعاملات اليوم أعلان إدارة البورصة المصرية تنفيذ صفقة من خلال الية الصفقات ذات الحجم الكبير على اسهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

وقال البورصة في افصاح لها إن قيمة الصفقة بلغت 17.400 مليون جنيه من خلال 2 مليون سهم بقيمة 8.7 جنيه للسهم الواحد.

البورصة تفتتح تعاملات جلسة الثلاثاء على ارتفاعات جماعية

وكات مؤشرات البورصة افتتحت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاعات جماعية بدعم من المؤسسات المصرية.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بداية الجلسة بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 9453 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1732 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11638 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3835 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2736 نقطة.

خبير ينصح بالتخلي عن الشراء بالهامش

وقال أيمن فودة خبير أسواق المال، أن الاستفادة من اى ارتفاعات بالتخفيف لإعادة الشراء بأسعار أقل مع اختبار الدعوم القريبة لحين استقرار المؤشرات أعلى مستويات المقاومة الرئيسية لها على المدى القصير 9600 نقطة على الرئيسي و1900 نقطة على السبعينى مع استمرار التخلى عن الشراء الهامشى.

تعرف علي أكبر 10 شركات سمسرة خلال يوليو

تصدر سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة "بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر يوليو الماضى، بحجم تداول بلغ 69.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.5 مليار جنيه، يليه سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 370.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.03 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 205.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 637.6 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 33.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 382.8 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما" بحجم تداول 256 مليون ورقة، وقيمة تداول 345.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.