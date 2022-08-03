يبحث جميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن رابط نتائج القبول في جامعة جازان 1444 للدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي الجديد.

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل في بجامعة جازان نتائج الطلاب المرشحين والمقبولين للدراسة في العام الجامعي القادم حتى يقوموا باستكمال دراستهم ومقابلاتهم الشخصية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط نتائج القبول في جامعة جازان 1444 للدبلوم والبكالوريوس، وهي على النحو التالي:-

رابط نتائج القبول في جامعة جازان 1444 للدبلوم والبكالوريوس

ويمكن الاستعلام عن رابط نتائج القبول في جامعة جازان 1444 للدبلوم والبكالوريوس، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة عبر هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جازان عبر الحساب الرسمي لها على منصة التغريدات القصيرة “تويتر”، عن نتائج الفرز الأول لترشيح أسماء المقبولين من الطلاب والطالبات في الجامعة بشكلٍ مبدئي للعام القادم 1444هـ.

ودعت العمادة الطلبة الذين تقدموا بطلبات الالتحاق للتسجيل بالجامعة عبرَ بَوابة القبول الإلكتروني الرسميّة لها والذينَ تمّ قبولهم إلى تأكيد التسجيل بهدف استكمال الإجراءات الخاصّة بالقبول النهائي للالتحاق في كليات الجامعة على التخصصات التي ترشّحَ لها كل طالب وفق المعايير التي حددتها الجامعة مسبقًا، كما بيّنت عمادة القبول والتسجيل الفترة المُتاحة لتأكيد القبول المبدئيّ، والتي تنتهي يوم السبت الموافق بتاريخ الثامن من شهر محرم عام 1444هــ الموافق بتاريخ الثالث عشر من شهر أغسطس 2022.

نسب القبول في جامعة جازان 1444

وجاءت نسب القبول في جامعة جازان للعام الجامعي 1444هـ على النحو التالي:

المسار الصحي والتخصصات الطبية: لا تقل النسبة عن 80%.

كلية الهندسة والتصميم والعمارة: لا تقل النسبة الموزونة عن 78%.

كلية الشريعة والقانون: لا تقل النسبة المؤهلة عن 75%.

برامج البكالوريوس: لا تقل النسبة المؤهلة أو الموزونة عن 70%.

دبلومات كلية المجتمع وكلية التطبيقات الصناعية: لا تقل النسبة الموزونة أو المؤهلة عن 65%.

نبذة عن جامعة جازان

تعتبر جامعة جازان أحد أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية، ويقع الحرم الرئيسي للجامعة في مدينة جازان، وتم تأسيس الجامعة بتاريخ 5 ذو الحجة من عام 1426هـ والذي وافق تاريخ 5 يناير عام 2006مـ بموجب المرسوم الملكي التذ تم إصداره، تعتبر من الجامعات الريادية في المملكة العربية السعودية تعمل وفق رسالتها ورؤيتها الاستراتيجية نحو تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي والإضافة إلى رفد المجتمع السعودي بالكوادر العلمية المتخصصة.