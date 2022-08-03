موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. احصل عليها عبر بوابة “الفجر”

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة لقرائها ومتابعيها وهي الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

أيام قليلة تفصل طلاب الثانوي العام وذويهم، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك حسبما أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي، أن النتيجة ستكون بين 1 و7 أغسطس الجاري.

وتتيح بوابة الفجر الإلكترونية لجميع الطلاب، تسجيل أسمائهم ورقم الجلوس، من خلال الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة، التي تحرص البوابة على تقديمها بشكل يومي لجميع المواطنين.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 وطريقة الاستعلام عبر موقعنا الإلكتروني، وهي على النحو التالي:-

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ومن خلال اتباع خطوات بسيطة، يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة، عبر تسجيل البيانات الخاصة بالطالب، ثم انتظار وصولها إليه بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

- الدخول على الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع «الفجر».

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم التليفون.

- الضغط على أيقونة سجل الآن.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلن وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية، أن النتيجة ستُعلن خلال الأيام المقبلة ما بين 1 و7 أغسطس الجاري في مؤتمر صحفي، وذلك بعد إعلان أسماء الأوائل.

وأشار إلى أن التصحيح يجري بشكل إلكتروني كامل ودون أي تدخل بشري، وبناء عليه سيحصل كل طالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 على الدرجات التي يستحقها دون أي ظلم، أو حدوث أخطاء.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم: “أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعى معرفة المواعيد فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أي مصداقية”.

وقد استهدفت أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2022، قياس المستويات العليا للتفكير المتمثلة في الفهم والتطبيق والتحليل، مما أظهر في نتيجة الثانوية العامة المستويات بشكل أوسع وحددت الطلاب عالية المهارة أكثر عن باقى زملائهم.