تردد قناة ابوظبي الرياضية HD الجديد على لمشاهدة جميع المباريات مجانا

يبحث عدد كبير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة والمتابعين للمباريات بصفة دورية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تردد قناة ابوظبي الرياضية HD الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وذلك لمشاهدة جميع المباريات مجانا ومن المنزل دون اللجوء إلى المقاهى.

وتعتبر قناة ابوظبي الرياضية من أهم القنوات العربية المجانية المتخصصة في الرياضة بشكل عام، والمتاح مشاهدتها بشكل مستمر عبر نايل سات، لذلك لاقت إقبالا غير مسبوقا خاصة عقب حصولها على الحقوق الحصرية لبث العديد من البطولات الرياضية المقرر إذاعتها في الفترة المقبلة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة ابوظبي الرياضية HD الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة ابوظبي الرياضية HD الجديد

ونقدم لكم تردد قناة ابوظبي الرياضية HD الجديد، لمشاهدة مباريات جميع الدوريات العربية والأوروبية، وهي كالتالي:-

القمر الصناعي: نايل سات Nailsat.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

وهناك تردد آخر على القمر المصري النايل سات، يمكن متابعة المباريات من خلاله، كما يلي:

التردد: 11372.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

كما يمكن مواصلة المتابعة والمشاهدة والاستمتاع لعشاق الساحرة المستديرة على القمر الصناعي عرب سات، من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة:HD.

نبذة عن قناة ابوظبي الرياضية

تتمتع قناة ابوظبي الرياضية ببثها العديد من البرامج الرياضية الهامة من خلال أفضل الإعلاميين المتواجدين على الساحة العربية، بالإضافة إلى إنها تضم مجموعة كبيرة من المعلقين المتميزين في الوطن العربي وهم: علي سعيد الكعبي، محمد حسين، أحمد الحوسني، فارس عوض، محمد الشامسي.

وتمكنت قناة ابوظبي الرياضية من فرص نفسها على الساحة العربية خلال الفترة الأخيرة، وذلك نظرا لما تقدمه من برامج مميزة.