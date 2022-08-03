أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 3 أغسطس بمحافظة الإسكندرية

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 2022\8\3 محافظة الإسكندرية، إستقرارا، وذلك عقب إرتفاعات شهدتها الأسواق خاصة في فترة عيد الأضحى المبارك بسبب غلاء الأعلاف حسب ما فسره التجار.

- أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 2022\8\3 محافظة الإسكندرية

وتماشيا من خدمة "الفجر" لقرائها الكرام، نقدم لكم أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 2022\8\3 محافظة الإسكندرية.

بلغ سعر لحم الكندوز لدي محلات الجزارة ما بين 155 و180 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار اللحوم البقري من 155 جنيهًا إلى 195 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم الجملي 140 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 160 جنيهًا إلى 200 جنيه.

بلغت أسعار اللحوم المفرومة ما بين 130 جنيها إلى 180 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو كباب الحلة 180 جنيهًا، وأسعار اللحوم البتلو من 160 إلى 180 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة ما بين 150 إلى 180 جنيها للكيلو.

- أسعار اللحوم في منافذ وزارة الداخلية

سجلت أسعار اللحوم الكندوز في منافذ وزارة الداخلية 90 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر الكيلو من اللحم المفروم 85 جنيها.

وسجلت أسعار اللحوم السوداني المجمدة في منافذ وزارة الداخلية 80 جنيهًا للكيلو، وسعر الكيلو الواحد من اللحوم السودانية الطازجة سجل 120 جنيهًا.

- أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

بلغ سعر الكجم من اللحوم الضأن المجمد 75 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد المفروم 90 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو اللحم الضأن تراوح بين 90-100 جنيه.