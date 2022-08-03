موعد إعلان نتيجه الثانويه العامه 2022 الاوائل وخطوات الاستعلام emis.gov.eg

موعد نتيجه الثانويه العامه 2022 الاوائل، أكثر ما يتسائل عنه جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أيضا، عقب البدء في ترتيب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 وفقا للضوابط والمعايير المحددة، التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ترتيب نتيجه الثانويه العامه 2022 الاوائل وفقا للضوابط والمعايير المحددة، لافتة إلى أن العملية الأهم في اختيار أوائل الثانوية العامة 2022 درجات الطالب في المواد والمجموع الكلي، مؤكدة أنه في حالة تساوي أكثر من طالب يتم الترتيب أبجديا، كما يتم اختيار ما لا يقل عن 10 طلاب أوائل في كل شعبة سواء علمي علوم أو رياضة بجانب الأدبي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، كافة التفاصيل حول نتيجه الثانويه العامه 2022 الاوائل وموعد إعلانها، وهي على النحو التالي:-

نتيجه الثانويه العامه 2022 الاوائل

ومن جانبه، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تصريحات حول نتيجه الثانويه العامه 2022، وموعد إعلانها، وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أبرز النقاط في التقرير التالي:-

ـ نتيجه الثانويه العامه 2022 لن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي، وسيتم إعلانها رسميا الأسبوع المقبل.

ـ كنترولات الثانويه العامه 2022 حاليا يتم تصحيح ما يقارب 10 ملايين بابل شيت داخلها.

ـ لم يتم معرفة نسب النجاح في نتيجه الثانويه العامه 2022 حتى الآن.

ـ يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات إجابات امتحانات الثانوية العامة 2022 لمصلحة الطلاب.

ـ عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد.

ـ يجب على طلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء أمورهم الاستماع لما تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواعيد النتيجة.

ـ لا يوجد تأخير في موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعد بشكل سليم منذ البداية.

خطوات الاستعلام عن نتيجه الثانويه العامه 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يمكنكم الاستعلام عن نتيجه الثانويه العامه 2022 عقب اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الدخول مباشرة على الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا).

وسيتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتماد النتيجة رسميًا، ويدخل الطالب رقم جلوس الثانويه العامه 2022 وستظهر له تفاصيل النتيجة في الحال.

وتظهر نتيجه الثانويه العامه 2022 متضمنة درجات كل مادة، أي أن حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني، ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه في الثانويه العامه 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

والمجموع الكلي لدرجات طلاب نتيجه الثانويه العامه 2022 هو 410 درجات.