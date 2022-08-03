نتيجة مباراة الأهلي وفاركو اليوم 3/8/2022 بالدوري

الفجر الرياضي
مباراة الاهلي وفاركو
مباراة الاهلي وفاركو

 لقاء الفرصة الأخيرة في مباراة الأهلي وفاركو اليوم لدى ريكاردو سواريش في الموقعة التي تجمع بين الفريقين في إطار مواجهات الأسبوع الثامن والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري 2022 الذي أصبح على صفيح ساخن بعد نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز ولذلك فإن الفريق الأحمر سيخوض هذه الموقعة من أجل التمسك بآماله في المنافسة على اللقب مع ريكاردو سواريش الذي جاء خلفا للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني صاحب لقبي بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي قبل خسارة اللقب الثالث أمام نادي الوداد في المغرب وإن كانت طريقة 3-4-3 التي يلعب بها فاركو اليوم قد تمنع الأهلي من تنفيذ الأفكار والخطط المطلوبة من أجل تحقيق الفوز وخطف 3 نقاط تساعد الفريق في الوصول إلى منصات التتويج بعد خسارة كأس مصر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.
 

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مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو بث مباشر الاهلي اليوم 3/8/2022 الدوري المصري


نتيجة مباراة الأهلي وفاركو
 


موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة
من المقرر أن يبدأ هذا اللقاء في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر ما يكون في الساعة 10 بتوقيت السعودية وسيتم النقل لها من خلال قناة أون تايم سبورتس 1.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو اليوم
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.
في خط الوسط: علي معلول وكريم فؤاد وأليو ديانج وحمدي فتحي.
في خط الهجوم: حسام حسن ومحمد مجدي أفشة وزياد طارق.
 

 

وإذا كان ريكاردو سواريش قد تعرض لانتقادات عنيفة بسبب تراجع النتائج فإنه يأمل أن تكون هذه المباراة هي بداية مصالحة الجماهير والعودة للمنافسة مع الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري 2022 خاصة أنه منذ الخسارة أمام سموحة بنتيجة 3-2 ثم بيراميدز بهدفين نظيفين في الدوري والزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر 2021 استطاع الفوز على الجونة بهدفين دون مقابل ثم المقاصة بهدف قبل التعادل مع المقاولون العرب والتوقف عند 55 نقطة في المركز الثالث من بطولة الدوري المصري.
 


 

ويأمل نونو ألميدا في مباراة الأهلي وفاركو أن يقدم موقعة كبيرة ضد الفريق الأحمر كما فعلها في آخر 3 مباريات بعدما وصل إلى 35 نقطة في المركز الثامن من ترتيب الدوري بعد التعادل مع إيسترن كومباني بهدف لكل فريق ثم الفوز على إنبي بهدف والخسارة من طلائع الجيش بهدف أي أنه في آخر 3 مباريات له حقق جميع النتائج ما بين فوز وتعادل وهزيمة ولذلك فإن ألميدا سيعتمد على نجومه عمرو جمال وأحمد شريف وشكري نجيب رغبة في تحقيق الفوز على الأهلي أو خطف نقطة على أسوأ الأحوال.
 

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