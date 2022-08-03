ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الفجر

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يبحث آلاف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أيضا عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الفجر الإلكتروني.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة الأخيرة، من تجهيز وإعداد النتائج بنسبة تتجاوز الـ98%، لإعلانها رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الفجر، وذلك عقب اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2022 الأوائل

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاليا بإعداد أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 في الشعب الثلاث، (شعبة علمي رياضة - شعبة علمي علوم - شعبة أدبي)، لاعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وإعلانها مباشرة للطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون قبل يوم 8 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل إلكتروني، دون تدخل أي عنصر بشري، لتجنب حدوث أية أخطاء، وذلك للحفاظ على مجهود الطلاب أثناء إعداد وتجهيز النتائج، موضحا أنه جرت إضافة درجات الرأفة للطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الفجر

ستجري عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الفجر الإلكتروني، حيث أن الوزارة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل الكنترولات، حفاظا على تسيير أعمال تجهيز وإعداد النتائج في شكلها النهائي، وحفاظًا على القائمين على أعمال نتيجة الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن ما يقرب من 707 آلاف و992 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الثانوية العامة 2022، في 2080 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تصفح رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الفجر

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