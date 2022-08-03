"التموين" تزف بشرى سارة حول زيادة الدعم على البطاقات التموينية

توك شو
التموين
التموين

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ إجراءات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بقيمة 11 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن هناك 37 مليون مواطن يستفيد من هذه الإجراءات، حيث تم زيادة بطاقة التموين 100 جنيه لكل أسرة. 

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الدولة تهدف بهذه الإجراءات التقليل من وطأة التضخم

 وتابع "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الدولة تهدف بهذه الإجراءات التقليل من وطأة التضخم الذي حدث على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تزيد من أعباء موازنة الدولة.

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 الدين العالمي وصل لـ3 أضعاف مستوى الإنتاج العالمي

 وأضاف أن الدين العالمي وصل لـ3 أضعاف مستوى الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى أن دين الولايات المتحدة يقدر بـ30 تريليون دولار، في حين أن الناتج القومي لأمريكا يقدر بـ21 تريليون دولار.  

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسر الأكثر احتياج ا برنامج الحياة اليوم فضائية الحياة الإعلامي محمد شردي الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين

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