جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية العلاج الطبيعي (صور)

احتفلت كلية العلاج الطبيعى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحفل تخرج الدفعة رقم (21)، للعام الدراسي 2021 فى حفل كبير، أقيم برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، والفنانة إلهام شاهين كضيف شرف الحفل، والدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة، والدكتور عادل رشاد عميد كلية العلاج الطبيعى.

خريجي كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



وبدأ الحفل بتلاوة للقرآن الكريم، والسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وكلمة الدكتورة مها عبدالمنعم وكيل كلية العلاج الطبيعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي قدمت الشكر لرئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى، على رعايته للحفل ولرئيس الجامعة الدكتور أشرف حيدر على دعمه للحفل، والكاتب والإعلامي محمد فودة مستشار الجامعة وعضو مجلس الأمناء والمشرف العام على مسرح وأوبرا الجامعة، واللجنة المشرفة على تنظيم الحفل.

خريجي كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



ورحب الدكتور أشرف حيدر غالب، بضيوف الحفل قائلا: "انا سعيد جدا لأرى دفعة جديدة من الأطباء خريجي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وهذه أهم لحظة لكم كطلاب كما أحيي الأباء والأمهات لأنكم أثبتم عن جدارة انكم داعمين لابنائكم"، مؤكدا على أن ما يحدث اليوم هو حلم الراحلة الدكتورة سعاد كفافى التي أنشئت هذه الجامعة وهذه هي أهم تلك اللحظات كما أن له الشرف عندما كان شاهدا منذ البداية معها على هذا الحلم منذ 25 عاما والذي أصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع، كما أعلن عن إنشاء مركز متخصص للعلاج الطبيعي عام 2024.

إهداء درع الجامع للفنانة إلهام شاهين



وقدم الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس الجامعة التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم على فرحة التخرج وتكليل جهد سنوات الدراسة بحفل مبهر نظمته الجامعة على أعلى مستوى من التنظيم ليليق بطلابها، ووجه د. حيدر نصيحة للطلاب بضرورة أن يتحلى الخريج بصفة الأخلاق في أداء رسالته والإخلاص في مهنته، خاصة وأن كلية العلاج الطبيعي بالجامعة تقدم مجموعة مميزة من الخريجين في مجال العلاج الطبيعي للمجتمع، كما نصح الطلاب بضرورة العمل على التسلح بالعلم ومتابعة الجديد في مجال تخصصهم وأن يضعوا أهلهم أمام أعينهم دائما.

حفل خريجي كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



وقال الدكتور أشرف حيدر غالب، أن الدولة تعمل جاهدة على رعاية مواطنيها وتوفير الحقوق الأساسية لهم على جميع الأصعدة وتبذل أقصى الجهد تحقيقا لآمال الشعب وتطلعاته، موضحا فى كلمته أن بناء المجتمعات الحديثة يحتاج منا إلى الاهتمام بالبناء العلمي للمجتمع والذي يعد التعليم أحد أهم ركائزه الأساسية، ويعد التعليم الطبي خاصة أحد أعمدة الحضارة الحديثة والذي توليها الدولة اهتماما بالغًا وتعمل على الارتقاء والنهوض به بجميع أقسامه وفروعه.

خريجي كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وأكد د. حيدر، على ان تخصص العلاج الطبيعي يعتبر أحد التخصصات الرائدة في ميدان الرعاية الصحية ويلعب دوراﹰ هاماﹰ في الحفاظ على صحة الفرد ورفع كفاءة أدائه الوظيفي، وكذلك الحفاظ على تكامل دوره المجتمعي كانت الحاجة إلي إنشاء كلية العلاج الطبيعى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر لتحقيق طفرة نوعية فى التعليم الطبي وتلبية احتياجات قطاعات الرعاية الصحية بالدولة وإنطلاقًا من حقيقة أن تحقيق هذه الأهداف لا يقتصر فقط على جهد المؤسسات الحكومية، وها نحن اليوم تخرج الدفعة 21 من الكلية مؤهلة علميا لسوق العمل متسلحة بكل أدواته.

حفل خريجي كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

خريجي كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

حفل خريجي كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

فيما رحب الدكتور عادل رشاد عميد كلية العلاج الطبيعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بضيوف حفل التخرج وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين، وقدم التهنئة للطلاب وأشاد بدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم والحرص على الوقوف بجانبهم حتى تخرج ذويهم من خلال الدعم المادي والمعنوي، مؤكدا على أن الاحتفال اليوم هو عرس لأولياء الأمور بوصول أبنائهم لمرحلة التخرج والاستعداد للانطلاق لسوق العمل وهم على أعلى مستوى من المهارة الطبية في العلاج الطبيعي.

خريجي كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وأشار عميد الكلية إلى أنهم يعملون على توفير أعلى مستوى تعليمي للمتخصصين في مجال العلاج الطبيعي والمؤهلين علميا وعمليا على أحدث الأنظمة الدراسية والأساليب التعليمية في ظل نظام دراسي متكامل يعتمد على الساعات المكتسبة والذي يمنح الطالب الحرية في اختيار بعض المقررات الدراسية التي تناسب ميوله واهتماماته وتخدم التخصصات المختلفة في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل.



تكريم الفنانة إلهام شاهين

وعلى هامش حفل التخرج، كرم الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضيف الحفل الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، وقدم لها درع الجامعة، وأكدت الفنانة أنها سعيدة بمشاركة الطلاب في حفلهم متمنية لهم دوام التوفيق والانطلاق بكل همة لخدمة المجتمع المصري في مجال تخصصهم، وقالت:"الف مبرووك ينتظرهم مستقبل واعد وحياة سعيدة وانا بشكر اهاليكم لأن المباركة لازم تكون لهم قبل الطلاب لان كل اب وكل ام يشعروا أنهم انهوا رسالتهم فلكم كل الشكر والتقدير وأنا سعيدة بوجودي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكلنا بنفتكر الراحلة الدكتورة سعاد كفافي وبنحيي روحها واسرتها لأن أهم حاجة ممكن تقدمها للبلد العلم والف شكر لكم جميعا"، مشيدة بدور رائدة التعليم الجامعي الخاص الدكتورة سعاد كفافي وبدورها الملموس فى منظومة التعليم.



كما كرم رئيس الجامعة الدكتور أشرف حيدر، الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي أيضا على هامش الحفل، وقدم له درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



حفل خريجي كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وقال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي: "سعدت جدا بلقاء السيدة الفاضلة سعاد كفافى وكانت رمزا للتحدي ورمز للمرأة الوطنية المصرية ونتشرف بوجودها في حفل تخرج كلية العلاج الطبيعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كما قدم التحية والتقدير للرحلة الدكتورة سعاد كفافي والتي عندما التقيت بها ذات مرة قلت لها إن الجامعات ليست مبان بالجامعات معاني وأصبحت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تخريج ابناء لسوق العمل قادرين على خوض التجارب بأقصى إمكانيات تقدمها الجامعة لخريجيها".