عاجل.. 9 جنيهات زيادة في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 3-8-2022

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو 9 جنيهات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1035 جنيه، ومر المعدن الأصفر بسلسلة من الخسائر خلال التعاملات الصباحية ليعاود الارتفاع مع صعوده بالبورصة الدولية عقب تزايد التوتر بين الصين وتايوان عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية للثانية، وليصبح مكاسب الذهب خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات أمس نحو 5 جنيهات.



أسعار الذهب:

سعر الذهب عيار 18: 887.25 جنيه

سعر الذهب عيار 21: 1035 جنيه

سعر الذهب عيار 24: 1182.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب 8280 جنيه

أسعار الذهب في بداية التعاملات:



عيار ٢١: 1030 جنيه

عيار ٢٤: 1177.25 جنيه

عيار ١٨: 882.75 جنيه

جنيه ذهب 8240 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية تزامنا مع هدوء المخاوف حيال اندلاع عملية عسكرية صينية ضد تايوان بعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.07% وسجلت نحو 1762.57 دولار للأوقية. بينما، سجلت عقود الذهب الاَجلة نحو 1777.90 دولار للأوقية بنسبة انخفاض تصل إلى 0.66%.

ولقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم ويستقر أعلى 106.00 نقطة، وسجل نحو 106.21 نقطة، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على أسعار الذهب اليوم.

واستقرت أسعار الذهب تزامنا مع هدوء المخاوف حيال اندلاع عملية عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة والصين على خلفية الزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، حيث غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، قائلة بأنها جاءت إلى المنطقة بسلام، ولكن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزاماتها حيال الجزيرة الديمقراطية التي تعيش تحت التهديد الدائم لغزو صيني. وبدورها، أدانت وزارة الخارجية الصينية لما وصفته بالانتهاك الخطير للالتزامات الأمريكية حيال بكين والذي يقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين.

وعلى الجانب الاَخر، تضررت أسعار الذهب من قوة عائد السندات الأمريكية بشكل واضح، حيث ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.59% وسجل نحو 2.785%، كما ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 20 عام وسجل نحو 3.2294.%. وأيضا، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 سنة بنسبة 1.33% وسجل نحو 3.024%.

وتترقب أسعار الذهب صدور بيانات التوظيف الأمريكية بنهاية الأسبوع الجاري والتي من شأنها أن يكون لها تأثير قوي على تحركات الذهب والدولار الأمريكي، لأنها ستعطي صورة أوضح حول مدى تأثر الاقتصاد الأمريكي بتسريع وتيرة رفع الفائدة من عدمه، وهل الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى ركود اقتصادي أم لا؟، ومن ثم سيكون لمثل هذه البيانات المرتقبة تأثير قوي على الذهب والعملات الرئيسية الأخرى.

ومن بين أسعار المعادن الأخرى وبعيدا عن الذهب، انخفضت عقود معدن الفضة بمستهل التعاملات بنسبة 1.20% وسجلت نحو 19.898 دولار للأوقية، بينما انخفضت عقود معدن البلاديوم بنسبة 1.44% وسجلت نحو 2060.02 دولار للأوقية. وانخفضت عقود معدن البلاتنيوم بنحو 1.78% وسجلت نحو 888.85 دولار للأوقية.

و ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مدعومة بتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن على الرغم من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حد من مكاسب المعدن الذي لا يدر عائدا، وأبقته دون أعلى مستوى في شهر بلغته في الجلسة الماضية.

وبحلول الساعة 1029 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1761.33 دولار للأوقية بعد أن ارتفع يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو تموز عند 1787.79 دولار للأوقية قبل أن يغلق منخفضا 0.6 بالمئة لينهي سلسلة من المكاسب على مدى أربع جلسات.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية 0.6 بالمئة إلى 1778.60 دولار للأوقية.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز "زيارة بيلوسي لتايوان لم تُثر رد فعل كبيرا من بكين (لكن) الوضع يبقى متوترا وداعما للذهب باعتباره ملاذا آمنا".

وأضاف أن الدولار بدأ يتراجع في نفس الوقت ليدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

وانخفاض الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 19.86 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 893.36 دولار. وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2050.13 دولار.