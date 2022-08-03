نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر.. رابط سريع

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، عن نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي تمكنا من توفرها لجميع متابعينا على موقعنا الإلكتروني لمساعدتهم للحصول على النتيجة الخاصة بهم دون عناء، حيث أن كل ما عليكم الدخول على موقعنا تسجيل بيانات وستصلك النتيجة في الحال.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر، وذلك في عدة خطوات بسيطة، وهي على النحو التالي:-

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر

وللاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر الإلكتروني، يمكنكم الدخول على هذا الرابط الإلكتروني المباشر (اضغط هنـــــــا)، وعقب الدخول سيتطلب منك ملئ البيانات وهي (كتابة اسم الطالب رباعي - كتابة رقم الجلوس - اختيار الشعبة - اختيار المحافظة - كتابة البريد الإلكتروني - كتابة رقم التليفون - الضغط على أيقونة سجل الآن).

خطوات للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ويقدم لكم موقع الفجر الإلكتروني أيضا ضمن خدماته لطلاب الثانوية العامة 2022، قواعد ترتيب نتائج الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2022 في حالة تساوي أكثر من طالب.

- الدخول على الرابط الإلكتروني التالي للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 (اضغط هنـــــا).

- ثم يقوم الطالب بإدخال رقم جلوس الثانوية العامة 2022، وستظهر له تفاصيل النتيجة.

- وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة، وحالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثانى.

ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتمادها رسميًا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية، أيضا المجموع الكلي لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 هو 410 درجات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلن وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية، أن النتيجة ستُعلن خلال الأيام المقبلة ما بين 1 و7 أغسطس الجاري في مؤتمر صحفي، وذلك بعد إعلان أسماء الأوائل.

وأشار إلى أن التصحيح يجري بشكل إلكتروني كامل ودون أي تدخل بشري، وبناء عليه سيحصل كل طالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 على الدرجات التي يستحقها دون أي ظلم، أو حدوث أخطاء.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم: “أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعى معرفة المواعيد فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أي مصداقية”.

وقد استهدفت أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2022، قياس المستويات العليا للتفكير المتمثلة في الفهم والتطبيق والتحليل، مما أظهر في نتيجة الثانوية العامة المستويات بشكل أوسع وحددت الطلاب عالية المهارة أكثر عن باقى زملائهم.