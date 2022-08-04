حصاد الـ "توك شو".. كيفية تعايش المواطن مع الأزمة الاقتصادية وبشرى سارة حول زيادة الدعم على البطاقات التموينية

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، المواطن يستطيع أن يتعايش مع الأزمة الاقتصادية بتقليل استهلاكه، فضلا عن بشرى سارة حول زيادة الدعم على البطاقات التموينية.

المواطن يستطيع أن يتعايش مع الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن أو بيض المائدة، ولكن مدخلات هذه الصناعة أمصال وأعلاف مستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن أسعار الأعلاف زادت خلال 48 ساعة بقيمة تصل لـ2000 جنيه.

وتابع "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الوزارة ستوقع مع القطاع الخاص على إنشاء مستودعات استراتيجية، وهذا من شأنه أن يرقى بالمخزون السلعي، مضيفًا أن المواطن المصري ذكى ومرت عليه الكثير من التحديات، وظروف صعبة كثيرة مثل حرب 48، ونكسة 67، وحرب 73.

ولفت إلى أن المواطن يستطيع أن يتعايش مع الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال تقليل استهلاكه، وتحديد أولويات إنفاقه، مضيفًا أن الدولة أجلت زيادة أسعار المترو، وتحركات أسعار الكهرباء، وهذا دليل على أن القيادة السياسي تعي ما يمر به المواطن المصري من أزمات بسبب موجة التضخم.

زيادة الدعم على البطاقات التموينية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ إجراءات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بقيمة 11 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن هناك 37 مليون مواطن يستفيد من هذه الإجراءات، حيث تم زيادة بطاقة التموين 100 جنيه لكل أسرة.

وتابع "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الدولة تهدف بهذه الإجراءات التقليل من وطأة التضخم الذي حدث على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تزيد من أعباء موازنة الدولة.

وأضاف أن الدين العالمي وصل لـ3 أضعاف مستوى الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى أن دين الولايات المتحدة يقدر بـ30 تريليون دولار، في حين أن الناتج القومي لأمريكا يقدر بـ21 تريليون دولار.

سعر كرتونة البيض

قال أحمد نبيل عبدالله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن زيادة المعروض ساهم في تخفيض أسعار البيض.

وأكد عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، ضرورة دعم المنتج المصري لا سيما بعد زيادة أسعار الأعلاف 2000 جنيه الأسبوع الماضي مما رفع أسعار الدواجن والبيض.

وأوضح أن سعر كرتونة البيض في المزرعة يبلغ 55 جنيها بينما يبلغ للمستهلك 65 جنيها، كما تراجعت أسعار الدواجن نتيجة المعروض الكبير لتبلغ 27 جنيها في المزرعة و35 جنيها للمستهلك.







رغبة الصين في ضم تايوان مشكلة كبيرة

قال الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن زيارة نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، يعد تعبيرا من أمريكا على دعم تايبيه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البد «الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن رغبة الصين في ضم تايوان مشكلة كبيرة، لذلك قررت نانسي بيلوسي زيارة تايوان»، مشيرا إلى أن ترامب وأعوانه يتخذون مواقف مخالفة للإدارة الأمريكية، لكن بشكل عام دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي زيارة بيلوسي.

وأضاف «أي تهديد لأمريكا تأخذه واشنطن على محمل الجد، لذلك تحرك أسطول طائرات أمريكية لتأمين زيارة بيلوسي إلى تايوان»، مشيرا إلى أن الصين حاولت استغلال أزمة روسيا وأوكرانيا لدعم موسكو، لذلك كان لا بد من وجود تحرك من قبل أمريكا.

وأشار إلى أن الصين بدأت في فرض عقوبات اقتصادية على تايوان، معلقا «الأمر طبيعي، والتصعيد من بكين غير مبرر، لا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تكوين تكتلات».