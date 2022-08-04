عاجل - إعلامي رياضي يفجر مفاجأة بشأن انسحاب الأهلي من الدوري

فجر الإعلامي مهيب عبدالهادي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انسحاب النادي الأهلي من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد التعادل مع فريق فاركو.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فاركو في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري، في اللقاء الذي شهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعد إلغاء هدف صحيح للجنوب إفريقي بيرسي تاو.

الأهلي يدرس الانسحاب من الدوري

وأكد مهيب عبدالهادي عبر برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "MBC مصر" على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يدعو لاجتماع طارئ لدراسة الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويأتي اتجاه النادي الأهلي للانسحاب من بطولة الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية الكبيرة والتي آثرت على مسيرة الفريق هذا الموسم بعد فقدان الكثير من النقاط.

البلتاجي يحسم الجدل حول هدف الأهلي الملغي

وفي سياق متصل، أكد الخبير التحكيمي رضا البلتاجي على أن هدف الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي في شباك فاركو صحيحًا ولاتوجد هناك حالة تسلل على اللاعب.

وقال البلتاجي في تصريحات لبرنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور): " قرار إلغاء هدف الأهلي غير صحيح بالمرة لأن تاو على خط واحد مع عبد الله بكري مدافع فاركو ولاعب الأهلي سبق بكتفه فقط".

وأشار إلى أن الحكم المساعد لم يحتسب اللعبة تسللًا ولكن حكم الفيديو وراء إلغاء الهدف.