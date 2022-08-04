بيان رسمي- اجتماع عاجل في الأهلي بعد التعادل مع فاركو

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقد اجتماعًا رسميًا لاتخاذ بعض القرارات بعد التعادل مع فاركو سلبيًا في بطولة الدوري.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا خلال الساعات الماضية ليؤكد فيه على عقد اجتماعًا طارئًا في الثالثة عصر اليوم الخميس

اجتماع عاجل في الأهلي

وجاء بيان الأهلي عبر موقعه الرسمي كالآتي: "يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا طارئًا في الثالثة عصر اليوم الخميس".

وأضاف البيان: "يأتي ذلك بحضور ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم لاتخاذ بعض القرارات".

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

ومن المُنتظر ان يكون الأهلي على موعد مع مواجهة قادمة ضد فريق الاتحاد السكندري يوم الأحد الموافق 7 أغسطس الجارى على ستاد برج العرب في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري على النحو التالي:

- الاهلى والاتحاد 7 أغسطس.

- الأهلى والمصرى 10 أغسطس.

- الأهلى والإسماعيلي 21 أغسطس.

- الأهلى وإيسترن كومباني 20 أغسطس.

- الأهلى وإنبي 23 أغسطس.

- الأهلى وطلائع الجيش 26 أغسطس.

- الأهلى وسيراميكا 29 أغسطس.

