بيان رسمي- اجتماع عاجل في الأهلي بعد التعادل مع فاركو

الفجر الرياضي
محمود الخطيب
محمود الخطيب

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقد اجتماعًا رسميًا لاتخاذ بعض القرارات بعد التعادل مع فاركو سلبيًا في بطولة الدوري.

 

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا خلال الساعات الماضية ليؤكد فيه على عقد اجتماعًا طارئًا في الثالثة عصر اليوم الخميس

 

اجتماع عاجل في الأهلي

وجاء بيان الأهلي عبر موقعه الرسمي كالآتي:  "يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا طارئًا في الثالثة عصر اليوم الخميس".

 

وأضاف البيان: "يأتي ذلك بحضور ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم لاتخاذ بعض القرارات".

txt

عاجل - الأهلي يقرر رحيل 10 لاعبين في الميركاتو الصيفي "بالأسماء"

txt

عاجل - إعلامي رياضي يفجر مفاجأة بشأن انسحاب الأهلي من الدوري

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

ومن المُنتظر ان يكون الأهلي على موعد مع مواجهة قادمة ضد فريق الاتحاد السكندري يوم الأحد الموافق 7 أغسطس الجارى على ستاد برج العرب في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

 

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري على النحو التالي:

- الاهلى والاتحاد 7 أغسطس.
- الأهلى والمصرى 10 أغسطس.
- الأهلى والإسماعيلي 21 أغسطس.
- الأهلى وإيسترن كومباني 20 أغسطس.
- الأهلى وإنبي 23 أغسطس.
- الأهلى وطلائع الجيش 26 أغسطس.
- الأهلى وسيراميكا 29 أغسطس.
 

 

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية اجتماع عاجل في الأهلي محمود الخطيب الأهلي فاركو
ads

الأكثر قراءة

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية العامة 2022 الان

نتيجة الثانوية العامة 2022 | ننشر روابط الاستعلام وطريقة الحصول على درجات المواد الدراسية

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم الوطن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2022 ظهرت youm7

نتيجة الثانوية العامة 2022.. رابط سريع

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم قبل أي حد

نتيجتك هنا.. نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال هذا الرابط برقم الجلوس