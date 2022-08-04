فاركو: التعادل أمام الأهلي إنجاز كبير

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

علق عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، على التعادل أمام الأهلي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

التعادل السلبي يحسم مباراة الأهلي وفاركو

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، مع النادي الأهلي سلبيًا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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عاطف حنفي: تعادلنا مع الأهلي إنجاز كبير

وأوضح حنفي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الخروج بنقطة أمام منافس كبير مثل الأهلي هو إنجاز بالنسبة لنا، وراضِ عن أداء الفريق".

 

وأضاف: "نعاني من مشكلة في الشق الهجومي بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق".

 

واستكمل: "اضطررنا الاستعانة باللاعبين الشباب بجانب أحمد شريف في الشق الهجومي من أجل تعويض الغيابات التي ضربت الفريق".

 

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، عانى منذ بداية الموسم من غيابات مؤثرة على المستوى الهجومي، خاصة بعد إصابة الثنائي عمرو جمال، والسوداني سيف تيري، بقطع في الرباط الصليبي.
 

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