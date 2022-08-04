تطورات الحالة الصحية للمطربة شاهيناز وأعراض مرضها

تصدرت المطربة المصرية شاهيناز اليوم الخميس الموافق الرابع من أغسطس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة استدعت نقلها إلى المستشقى لمتابعة حالتها.

مرض شاهيناز

وتعرضت شاهيناز لوعكة صحية، وهو ما نشرتها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك، حيث طالبت جمهورها بالدعاء لها، قائلةً: "دعواتكم بالشفا اللهم أنت الشافي المعافي لا شفاء إلا شفاؤك".

تفاصيل مرض شاهيناز

وكشفت شاهيناز تفاصيل وعكتها الصحية حيث أكدت معاناتها ممن التهاب حاد في القولون وجدار المعدة، مشيرة إلى أن حالتها لاتزال غير مستقرة، إلا أنها غادرت المستشفى وتتواجد حاليا فى المنزل بناء على أمر الطبيب المعالج.

شاهيناز في المستشفى

زوج شاهيناز

وقال آدم حسين زوج المطربة شاهيناز، إن التقارير الطبية أثبتت معاناتها من القولون بسبب الإجهاد التي تعرضت له مع ضغط العمل، في إشارة إلى التوتر الذي يلازم الكثيرين.

تعاون شاهيناز وزوجها

وقدمت شاهيناز مع زوجها الملحن آدم حسين، أعمالا فنية كبيرة، كانت أحد أسباب نجاحها كما قالت في لقاءات عديدة، وتوقفت عن الغناء لفترات طويلة قبل أن تعود للساحة والظهور مجددا.

وتساءل الكثيرون عن أعراض التهابات القولون الذي تعاني منه المطربة شاهيناز وهو ما نقدمه لقرائنا عبر بوابة الفجر في السطور التالية:

أعراض التهابات القولون التي تعاني منه شاهيناز

آلام في البطن.

غازت البطن الكثيرة والانتفاخ.

الاكتئاب والتوتر.

مادة مخاطية في البراز.

ضعف الشهية.

الخمول وقلة نشاط الجسم.

الشعور بالتعب والغثيان.

التعب والإرهاق.

آلام الظهر ومشاكل التبول.

سلس الأمعاء.

الإسهال الدموي.

فقدان الوزن بشكل ملحوظ.