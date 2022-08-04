عاجل..الغرف التجارية: سعر جرام الذهب  عيار 21  يقفز إلى 1055 جنيه

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الذهب من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس 4 أغسطس بقيمة 15 جنيه للجرام؛ ليصل سعر جرام عيار 21 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقا إن أسعار الذهب العالمية حققت ارتفاعات قوية من مستويات 1765 دولار للأوقية لتصل إلى 1783 دولار حاليا، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الدولار وتجاوزه مستويات 19 قرشا اثر ايضا على تحقيق مزيد من أسعار الذهب ارتفاعات خلال منتصف التعاملات.

ورفع البنوك اسعار صرف الدولار خلال منتصف التعاملات بقيمة تراوحت بين 1 إلى 3 قروش ليصل سعر البيع إلى 19.16 جنيه.

اسعار الذهب الان في الاسواق المصرية:

وبحسب شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ارتفعت أسعار الذهب لتسجل الآتي

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ٢١: 1055 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ٢٤: 1205.7 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ١٨: 904 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ١٤: 705 جنيه

جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8440 جنيه.

الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب الخميس 4 أغسطس آب مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف الفدرالي الأميركي من رفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1783.74 دولار للأونصة. كما زادت العقود الآجلة الأميركية 0.5% 1785.60 دولار للأونصة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدًا.

وقال براين لان، العضو المنتدي في شركة جولد سيلفر سنترال "معظم المستثمرين على الهامش بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين وبالتالي الناس ليست متأكدة مما سيحدث".

وتابع "علاوة على ذلك، يعتقد الناس أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، ربما يكون اقتناء الدولار أفضل من اقتناء الذهب. لذلك أتوقع أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدد في الأمد القريب".

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 20.02 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين 0.2% 896.14. فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2022.55 دولار.

خبير يتوقع تحركات الذهب :

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الذهب في اتجاه صعودي رغم التذبذبات الحادثة في السوق العالمي حاليًا نتيجة تأثير أسعار الفائدة وارتفاع سعر الدولار الذي يلعب والذهب دائما كالقط والفأر في علاقة طردية تميل لكفة الدولار تارة ولكفة الذهب تارة أخرى.

وأرجع محمد عبد الوهاب، التذبذب إلى تضارب في تصريحات مسئولي الفيدرالي الأمريكي، حول الاستمرار في التشديد النقدي أو التخفيف، ولكن اليقيني أن الفيدرالي الأمريكي مستمر في سياسة التشديد النقدي حتى نهاية العام الجاري ليصل بسعر الفائدة إلى 3.5% وفق توقعاتنا من أجل كبح جماح التضخم الأمريكي الذي تخطى أعلى مستوياته في 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.

وأشار محمد عبد الوهاب، إلى أن تصريحات بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، بالتخفيف من سياسة التشديد النقدي عقب السيطرة على التضخم المتوقع لها النصف الأول من 2023 أعطى بريق أمل للمستثمرين في خفض أسعار الفائدة مستقبلًا فاتجهوا للاستثمار في الذهب ما أدى لارتفاع أسعاره عالميًا فارتفع إلى 1770 دولار للأونصة.