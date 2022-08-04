الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: ارتفاع أعداد تحصينات لقاح الحمى القلاعيـة 8.9 مليـون حالة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2021 ومن أهم مؤشراتها بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 36 بؤرة عام 2021 مقابل 12 بؤرة عام 2020 وذلك بنسبـة زيادة قدرها 200٪، وبلغت الإصابة بمرض الجلد العقدى 16بؤرة عام 2021 مقـابل 20 بؤرة عام 2020 بنسبة إنخفاض قدرها 20٪.

وبلغت أعداد تحصينات لقاح الحمى القلاعيـة ثلاثـى العترة للماشـية والحيوانات 8.9 مليـون حالة عام 2021 مقابل 5.6 مليون حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 57.6٪، وبلغت أعداد الماشية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 686 ألف حالة عام 2021 مقابل 567 ألف حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 20.9٪.

أما بالنسبة للدواجن بلغت عدد بؤر إصابة الدواجن بمـرض أنفلونـزا الطيور 65 بؤرة عام 2021 مقابل 66 بؤرة عام 2020 بنسبة إنخفاض قدرها 1.5٪، وبلغت أعداد الدواجن التى تم علاجها من الأمراض الباطنـة 1.7 مليون حالة عام 2021 مقابــل 2‚2 مليـون حالة عـام 2020 بنسبـة انخفاض قدرها 23.3٪، وبلغـت أعداد الماشية والحيوانات من حالات التلقيح الصناعى 349946 رأس عـام 2021 مقابــل 308246 رأس عـام 2020 بنسبـــة زيادة قدرها 5‚13%.

الزراعة: التأمين على 2810 رأس ماشية بالفيوم خلال يومين



من جانبها أكدت وزارة الزراعة في إطار إهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض والابئة وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنشيط أعمال التأمين على الثروة الحيوانية وتقديم خدمات تأمينية متميزة من صندوق التأمين على الماشية وتشجيع المزارعين والمربين على الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية لاستقادة بكافة الخدمات التي يقدمها الصندوق

وفي هذا الإطار صرح د أيمن عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم أنه تم التأمين على عدد 2810 رأس ماشية بدائرة محافظة الفيوم خلال يومي ١ و٢ أغسطس ٢٠٢٢

وأشار إلى أن تخفيض قيمة التأمين على الرأس الواحدة قد أدى إلى إقبال شديد من السادة المربين للتأمين على الماشية خاصتهم

ومن ناحيته أكد د ايهاب صابر

د إيهاب صابر مساعد الوزير لشئون الطب البيطري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية أن هناك قوافل تأمنية تجوب القرى والعزب بجميع محافظات الجمهورية ومن بيت لبيت لتوعية المربين والفلاحين ومنتجى الثروة الحيوانية بأهمية ومزايا التأمين على الماشية لدى الصندوق والتي من أهمها توفير الرعاية الطبية المجانية للحيوان المؤمن عليه وكذلك صرف ويضات كبيرة في حالة السرقة أو النفوق