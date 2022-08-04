أسعار الذهب اليوم الخميس 4 / 8 / 2022 في محافظة الدقهلية

استقرت أسعار الذهب في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس 4 / 8 / 2022، مقارنة بأسعار الشهر المنقضي.

شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالدقهلية

وكشف محمد الصي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بمحافظة الدقهلية والاتحاد العام، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس بالمحافظة.

وقال "الصي"، في تصريح خاص إلى "الفجر"، بأن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بالمحافظة سجل خلال تعاملات اليوم، ألف و30 جنيها، بزيادة 15 جنيهًا عن سعر التعاملات في بداية الأسبوع الجاري، حيث كان يسجل ألف و15 جنيهًا.

شعبة الذهب

كما أضاف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بمحافظة الدقهلية، أن سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 882 جنيهًا، بزيادة 12 جنيهًا، عن سعر بداية الأسبوع، والذي بلغ خلاله سعر الجرام 870 جنيهًا.

وعن سعر الجنيه الذهب فأوضح “الصي”، أنه سجل ثمانية آلاف و240 جنيها، بزيادة 120 جنيهًا عن بداية الأسبوع، حيث كان يسجل ثمانية آلاف و120 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وذكر أن أسعار الذهب التي ذكرت سابقًا دون سعر المصنوعية التي قد تختلف من تاجر إلى آخر.