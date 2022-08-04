اسعار البيض اليوم الخميس 4 اغسطس 2022 بعد حملات المقاطعة

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، باتحاد الغرف التجارية أن أسعار البيض بجميع أنواعه في مصر شهد استقرار بعد تراجعات حادة خلال تعاملات الاسبوع الماضي بقيمة 9 جنيه في الكارتونة.

اسعار البيض الأحمر والابيض بالمزرعة

وقال “السيد" خلال تصريحات لـ" الفجر"، إن أسعار البيض في السوق المحلي استقرت، حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة 56 جنيه، وانخفض سعر طبق البيض الأحمر بقيمة 7 جنيه إلى 60 جنيه.

وأضاف" السيد"، أن أسعار البيض بدأت بالتراجع مع قيام وزارة الزراعة بطرح كميات منه إضافية في الأسواق، وتراجع حجم مشترياته من قبل المستهلكين، ما أدى إلى طرح التجار الكميات المخزنة لديهم خوفا من انهيار الاسعار.

توقعات بتراجع أسعار البيض خلال الأيام القادمة:

وقال" السيد"، إنه يتوقع أن تشهد أسعار طبق البيض تراجعا خلال الايام القادمة، لان السعر الحالي لا يزال مرتفع عن سعر التكلفة الحقيقية.

وأوضح السيد، أن سعر التكلفة الحقيقة كرتونة البيض تسليم أرض المزرعة يتراوح بين 50 إلى 53 جنيه للطبق، خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية مع توقعات بتوصل أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق لتصدير الحبوب والأسمدة.

سعر طبق البيض الأحمر والأبيض اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2022:

وأكد "السيد"، أن تراجع أسعار طبق البيض في أرض المزرعة اثر على تراجع أسعار البيض بالنسبة للمستهلك، ليصل سعر طبيق البيض الابيض بقيمة تتراوح بين 60 إلى 62 جنيه، و كما انخفض سعر طبق البيض الأحمر للمستهلك إلى 65 أو 76 جنهي كأقصى سعر.

الزراعة تطرح كميات من البيض بأسعار مخفضة:

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت، ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والابيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وطرحت الوزارة صباح اليوم الأحد، عدد من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: ٦٢ جنيه للابيض و٦٤ جنيه الاحمر، امام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الاسعار في محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن طرح كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من انتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

ومن جهته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات باسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الانتاج، واسترشادا باسعار البورصة، ودون مغالاه، أو التاثير على تكلفه المنتج، وذلك فى اطار عرض اسعار متوازنه تراعى مصالح كل الاطراف.

واشار وزير الزراعة إلى ان البورصة هي أساس تسعير البيض في الأسواق وان المحلات ترفع سعر الكرتونة، لافتا إلى ان ضرورة الاخذ في الاعتبار مصلحة المنتج والمستهلك حتى تستمر صناعة الدواجن، باعتارها صناعة قوية ورائدة.واستثماراتها تبلغ 100 مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل، وتضخ 35 مليون بيضة يوميًا في الأسواق، مستبعدًا فكرة تخزين البيض من المنتجين لبيعه بسعر أكثر، ما ينتج عنه نسبة فاقد أعلى.