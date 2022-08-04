أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس..30 جنيه زيادة في سعر الجرام

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس، بنحو 10 جنيهات بعد أن ارتفعت في التعاملات الصباحية بقيمة 20 جنيه للجرام؛ ليصل سعر جرام عيار 21 ويسجل سعر 1065 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ٢١: 1065 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ٢٤: 1217 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ١٨: 913 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ١٤: 712 جنيه

جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8520 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف الفدرالي الأميركي من رفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1783.74 دولار للأونصة. كما زادت العقود الآجلة الأميركية 0.5% 1785.60 دولار للأونصة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدًا.

وقال براين لان، العضو المنتدي في شركة جولد سيلفر سنترال "معظم المستثمرين على الهامش بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين وبالتالي الناس ليست متأكدة مما سيحدث".

وتابع "علاوة على ذلك، يعتقد الناس أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، ربما يكون اقتناء الدولار أفضل من اقتناء الذهب. لذلك أتوقع أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدد في الأمد القريب".

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 20.02 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين 0.2% 896.14. فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2022.55 دولار.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة:



قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الذهب في اتجاه صعودي رغم التذبذبات الحادثة في السوق العالمي حاليًا نتيجة تأثير أسعار الفائدة وارتفاع سعر الدولار الذي يلعب والذهب دائما كالقط والفأر في علاقة طردية تميل لكفة الدولار تارة ولكفة الذهب تارة أخرى.

وأرجع محمد عبد الوهاب، التذبذب إلى تضارب في تصريحات مسئولي الفيدرالي الأمريكي، حول الاستمرار في التشديد النقدي أو التخفيف، ولكن اليقيني أن الفيدرالي الأمريكي مستمر في سياسة التشديد النقدي حتى نهاية العام الجاري ليصل بسعر الفائدة إلى 3.5% وفق توقعاتنا من أجل كبح جماح التضخم الأمريكي الذي تخطى أعلى مستوياته في 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.

وأشار محمد عبد الوهاب، إلى أن تصريحات بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، بالتخفيف من سياسة التشديد النقدي عقب السيطرة على التضخم المتوقع لها النصف الأول من 2023 أعطى بريق أمل للمستثمرين في خفض أسعار الفائدة مستقبلًا فاتجهوا للاستثمار في الذهب ما أدى لارتفاع أسعاره عالميًا فارتفع إلى 1770 دولار للأونصة.

سعر الذهب بالدمغة والمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتُعَد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين، نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.