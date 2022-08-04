عاجل.. شعبة المجوهرات: أسعار الذهب تصل لأعلي مستوي شهري بالأسواق المحلية والعالمية

قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الذهب قد وصل اليوم بالأسواق العالمية والمحلية لأعلي مستوى له فى شهر واحد.



وارجع ميلاد ارتفاع أسعار الذهب العالمية لمجموعة من المتغريات التي شهدها الاقتصاد الامريكي حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلي مستوياتها هذا الأسبوع كما انخفض سعر الدولار قبيل تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو مع تصاعد موجة التضخم بالأسواق العالمية وأثار العقوبات الاقتصادية الغربية علي الاقتصاد الروسي، بما دفع الاسواقةالي حالة من التخبط أسفرت عن تراجع اسعار الذهب خلال الشهر الماضي ومع استمرار حالة التضخم بالأسواق الأمريكية بالرغم من السياسة النقدية المتجددة التي شملت رفع لسعار الفائدة لأعلي مستوياتها عاود الذهب لارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين ليصل لاعلي مستوي شهري خلال تعاملات اليوم .



وحول أسعار الذهب قال ميلاد أن سعر الاوقية العالمي وصل إلى 1784 دولار بينما وصل سعر جرام 21 إلى 1065 جنيه، وصل سعر جران عيار 24 إلى 1217، عيار 18 سجل 913 جنيه بينما وصل سعر الجنيه الذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 8520 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:



ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف الفدرالي الأميركي من رفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1783.74 دولار للأونصة. كما زادت العقود الآجلة الأميركية 0.5% 1785.60 دولار للأونصة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدًا.

وقال براين لان، العضو المنتدي في شركة جولد سيلفر سنترال "معظم المستثمرين على الهامش بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين وبالتالي الناس ليست متأكدة مما سيحدث".

وتابع "علاوة على ذلك، يعتقد الناس أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، ربما يكون اقتناء الدولار أفضل من اقتناء الذهب. لذلك أتوقع أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدد في الأمد القريب".

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 20.02 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين 0.2% 896.14. فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2022.55 دولار.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة:

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الذهب في اتجاه صعودي رغم التذبذبات الحادثة في السوق العالمي حاليًا نتيجة تأثير أسعار الفائدة وارتفاع سعر الدولار الذي يلعب والذهب دائما كالقط والفأر في علاقة طردية تميل لكفة الدولار تارة ولكفة الذهب تارة أخرى.

وأرجع محمد عبد الوهاب، التذبذب إلى تضارب في تصريحات مسئولي الفيدرالي الأمريكي، حول الاستمرار في التشديد النقدي أو التخفيف، ولكن اليقيني أن الفيدرالي الأمريكي مستمر في سياسة التشديد النقدي حتى نهاية العام الجاري ليصل بسعر الفائدة إلى 3.5% وفق توقعاتنا من أجل كبح جماح التضخم الأمريكي الذي تخطى أعلى مستوياته في 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.

وأشار محمد عبد الوهاب، إلى أن تصريحات بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، بالتخفيف من سياسة التشديد النقدي عقب السيطرة على التضخم المتوقع لها النصف الأول من 2023 أعطى بريق أمل للمستثمرين في خفض أسعار الفائدة مستقبلًا فاتجهوا للاستثمار في الذهب ما أدى لارتفاع أسعاره عالميًا فارتفع إلى 1770 دولار للأونصة.