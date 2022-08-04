نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، تعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر موقع جوجل العالمي خلال الساعات القليلة الماضية، ويبحث جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أيضا عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم، والتي سيوفرها موقع الفجر الإلكتروني للجميع فور اعتمادها بشكل رسمي.

ويوفر موقع الفجر الإلكتروني، لجميع الطلاب والطالبات، خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم، وذلك للحصول عليها مباشرة دون عناء.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر موقع الفجر

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ومن خلال اتباع خطوات بسيطة، يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة، عبر تسجيل البيانات الخاصة بالطالب، ثم انتظار وصولها إليه بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

الخطوة الأولى هي الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع «الفجر» الإلكتروني (اضغط هنـــــــا).

الخطوة الثانية هي كتابة اسم الطالب رباعي.

الخطوة الثالثة هي كتابة رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

الخطوة الرابعة هي اختيار الشعبة سواء كانت (علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي).

الخطوة الخامسة هي اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

الخطوة السادسة هي كتابة البريد الإلكتروني للطالب.

الخطوة السابعة هي كتابة رقم تليفون الطالب الخاص.

الخطوة الثامنة والأخيرة هي الضغط على أيقونة (سجل الآن) لتظهر لك النتيجة على الفور.

وتفصلنا أيام قليلة، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك حسبما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن النتيجة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بين 1 و7 أغسطس الجاري.

وتتيح بوابة الفجر الإلكترونية لجميع الطلاب، تسجيل أسمائهم ورقم الجلوس، من خلال الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة، التي تحرص البوابة على تقديمها بشكل يومي لجميع المواطنين.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وانتهت وحدات التصحيح التابعة لوزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب، ما يؤكد قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.