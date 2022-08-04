عبر موقع الفجر.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها رسميا

أعلن موقع الفجر الإلكتروني، حصوله على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقعنا والحصول عليها مباشرة عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يعيش طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم أيضا في حالة زعر وقلق شديد، وذلك قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 التي أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني موعد ظهورها فور الانتهاء من تصحيح الاختبارت واعتمادها ورصد الدرجات.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وتمكنت نتيجة الثانوية العامة 2022 من تصدر اهتمامات المصريين، حيث لا يخلو منزل من وجود طالب أو طالبة بالصف الثالث الثانوي، قد انتهوا من تأدية الاختبارات ولايزالوا في حالة ترقب شديدة لظهورها.

وسنستعرض لكم متابعينا وزوارنا الكرام، خلال السطور القليلة التالية، خطوات وطريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الفجر الإلكتروني، والتي سنوفرها لكم عقب اعتمادها رسميا.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وتعتبر نتيجة الثانوية العامة 2022 من أهم الأمور بالنسبة لطلاب في وقتنا الراهن، إذ يتوقف عليها مستقبلهم، ما يجعلهم في حالة ترقب دائم وانتظار آملين في نحو أهدافهم المستقبلية. الحصول على أعلى الدرجات وتحقيق أمنياتهم.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 موضحا أنه تم اكتمال عمليات التصحيح ورصد الدرجات، مؤكدًا إن نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم إعلانها في الوقت المحدد لها والمقرر وهو ما بين 1 و7 أغسطس الجاري.

بالخطوات.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام من طلاب الثانوية العامة رابط فعال ومباشر وسريع يسهل عملية البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022 التي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر، وهي على النحو التالي:-

- الدخول على رابط موقع الفجر الإلكتروني (اضغط هنـــــــا).

- اكتب الاسم.

- اكتب رقم الجلوس.

- اكتب البريد الإلكتروني.

- اكتب رقم التليفون.

- اضغط على سجل الآن وستصلك النتيجة على الفور.