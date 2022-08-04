هلا رشدي تستأنف نشاطها الفني في التمثيل والغناء بعد تعافيها صحيا

كشفت الفنانة الشابة هلا رشدى إنها تعافت بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها مؤخرا وعلى إثرها قامت بإجراء جراحة عاجلة بالظهر اضطرت بسببها أن ترقد على ظهرها على السرير لمدة شهر وقالت إنها شعرت خلال هذه الأزمة الصحية بالراحة النفسية وحمدت الله عليها خاصة أنها اعتبرتها محنة ستخرج منها بمنحة وشعرت أيضا بحب الناس لها خلال تلك المحنة.

خضوع هلا رشدي لعملية جراحية

وكانت هلا قد خضعت منذ أيام لعملية جراحية، ونشرت عبر حسابها إنستجرام، صورة لها من أحد المستشفيات، قبل إجراء عملية جراحية، وكتبت "هلا": "بصوا، هو أنا مبحبش الكلام ده، بس بناء على إلحاح المرافقين قالولي أطلب منكم الدعاء عشان داخلة أعمل عملية في ضهري دلوقتي إن شاء الله"، وتابعت: "لما أطلع بالسلامة بإذن الله الشافي المعافي أحكيلكم الحكاية من الأول.

وبعد الجراحة كشفت المعاناة التي تعرضت لها فقالت : شكراً لكل الحبايب اللي ربنا طبطب عليا بيهم الفتره اللي فاتت، من يوم العملية اللي كان عامل زي الزفة في المستشفى، وبعدها عطايا ربانيه وليالي مِلاح مليئة بالحب والدعم النفسي والمعنوي".

استئناف هلا رشدي للفن

وأكدت على أنها سوف تستأنف نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة حيث تعاقدت على عدد من الحفلات كما أنها سوف تطرج اغانى جديدة تقوم بتجهيزها حاليا . وعن تجربتها التمثيلية الأولى مع الفنان اكرم حسنى في مسلسل " مكتوب عليا " الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى قالت انها شعرت بسعادة من نجاح تلك التجربة الأولى وانها تنوى استكمال تلك المشوار بعد هذا النجاح وانها بالفعل عرضعليها عدة اعمال فنية تقوم بقرائتها حاليا لتختار الأنسب لها.

أخر اعمال الفنانة هلا رشدي

يعتبر مسلسل مكتوب عليا الذي تم عرضه في رمضان 2022 من أخر اعمال الفنانة هلا رشدي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يلتقي «جلال» بأحد الأشخاص ويقوم هذا الشخص بمسح ذراعه بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك، ليتفاجأ الشاب في اليوم التالي أن أحداثه اليومية وكل ما يقع له خلال الساعات المقبلة مكتوب على ذراعيه، ليجد نفسه في ورطة بعد اكتشافه أمورا خطيرة ستحدث له.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف