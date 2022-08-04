ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر

يعيش جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم حالة من الزعر والخوف والقلق الشديد، طوال الأيام الماضية، بسبب نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث أنهم يرغبون في الحصول عليها للاطمئنان على مستقبلهم الدراسي.

ويقدم موقع الفجر الإلكتروني، خدمة لقرائه وهي الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، للحصول عليها قبل للجميع بسهولة ويسر دون أي مجهود.

وسنستعرض لكم متابعينا وزوارنا الكرام، خلال السطور القليلة التالية، نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر الإلكتروني.

نتيجة الثانوية العامة 2022

ازدادت التساؤلات حول موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 النهائي، لذلك أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتيجة ستظهر بداية الأسبوع المقبل إلا أنه لم يشير إلى يوما محددا، موضحآ أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تساعد الطلاب من خلال درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك من أجل السعي لحماية طلاب الثانوية العامة الذين لم يحققوا درجات كافية هذا وقد اشار شوقى إلى أن نتيجة الثانوية العامة لم تكتمل حتى الآن ولا توجد أى مؤشرات.

وأردف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل ما يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية على الإطلاق.

من المقرر وفقا لإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعلن نتيجة الثانوية العامة بين 1 و7 أغسطس الجاري، على الموقع الرسمي لبوابة الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بكتابة رقم الجلوس فقط.

وأشار شوقي، إلى أن التصحيح جرى بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل أي عنصر بشري إطلاقا، وبناءا عليه سيحصل كل طالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 على الدرجات التي يستحقها دون أي ظلم، أو حدوث أخطاء.

خطوات وطريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر

ويقدم لكم موقع الفجر الإلكتروني أيضا ضمن خدماته لطلاب الثانوية العامة 2022، قواعد ترتيب نتائج الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2022 في حالة تساوي أكثر من طالب.

- الدخول على الرابط الإلكتروني التالي للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 (اضغط هنـــــا).

- ثم يقوم الطالب بإدخال رقم جلوس الثانوية العامة 2022، وستظهر له تفاصيل النتيجة.

- وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة، وحالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثانى.

ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتمادها رسميًا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية، أيضا المجموع الكلي لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 هو 410 درجات.