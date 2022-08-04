عاجل.. سعر الذهب يواصل الارتفاع خلال التعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 1075 جنيه

ارتفعت سعر الذهب قبل ختام التعاملات اليوم الخميس، ليصعد بنحو 10 جنيهات إضافية بعد أن شهد ارتفاعات متتالية خلال التعاملات حيث ارتفع في منتصف التعاملات الصباحية بمقدار 5 جنيهات وفي نهاية التعاملات الصباحية ارتفع سعر الذهب 10 جنيهات أخري، وانخفض بعدها 5 جنيهات وبعدها ارتفع سعر الذهب مرة أخري في بداية التعاملات المسائية بمقدار 15 جنيه ويواصل الصعود قبل ختام التعاملات ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1075 جنيه.



أسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ٢١: 1075 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ٢٤: 1228.5 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ١٨: 921.5 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ١٤: 718.75 جنيه

جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8600 جنيه.

سعر الذهب يصل لأعلي مستوي شهري بالأسواق المحلية والعالمية



قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سعر الذهب قد وصل اليوم بالأسواق العالمية والمحلية لأعلي مستوى له فى شهر واحد.

وارجع ميلاد ارتفاع سعر الذهب عالميًا لمجموعة من المتغيرات التي شهدها الاقتصاد الامريكي حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلي مستوياتها هذا الأسبوع كما انخفض سعر الدولار قبيل تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو مع تصاعد موجة التضخم بالأسواق العالمية وأثار العقوبات الاقتصادية الغربية علي الاقتصاد الروسي، بما دفع الاسواقةالي حالة من التخبط أسفرت عن تراجع اسعار الذهب خلال الشهر الماضي ومع استمرار حالة التضخم بالأسواق الأمريكية بالرغم من السياسة النقدية المتجددة التي شملت رفع لسعار الفائدة لأعلي مستوياتها عاود الذهب لارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين ليصل لاعلي مستوي شهري خلال تعاملات اليوم .



وحول سعر الذهب قال ميلاد أن سعر الاوقية العالمي وصل إلى 1784 دولار بينما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1065 جنيه، وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1217، سعر الذهب عيار 18 سجل 913 جنيه بينما وصل سعر الجنيه الذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 8520 جنيه.

سعر الذهب العالمي:

ارتفع سعر الذهب اليوم مدعوم بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف الفدرالي الأميركي من رفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1783.74 دولار للأونصة. كما زادت العقود الآجلة الأميركية 0.5% 1785.60 دولار للأونصة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدًا.

وقال براين لان، العضو المنتدي في شركة جولد سيلفر سنترال "معظم المستثمرين على الهامش بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين وبالتالي الناس ليست متأكدة مما سيحدث".

وتابع "علاوة على ذلك، يعتقد الناس أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، ربما يكون اقتناء الدولار أفضل من اقتناء الذهب. لذلك أتوقع أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدد في الأمد القريب".

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 20.02 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين 0.2% 896.14. فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2022.55 دولار.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب عيار 24 يسجل 213.08 ريال.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 186.44 ريال.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 159.81 ريال.

سعر الذهب اليوم في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 208.38 درهم.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 182.33 درهم.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 156.29 درهم.

سعر الذهب اليوم في الكويت

سعر الذهب عيار 24 يسجل 17.42 دينار.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.24 دينار.

اسعر الذهب عيار 18 يسجل 13.06 دينار.

سعر الذهب اليوم في أمريكا

سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 56.73 دولار.

سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 49.64 دولار.

سعر الذهب في أمريكا عيار 18- 42.55 دولار.