أحدث رابط.. نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر

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نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2022

أطلق موقع الفجر الإلكتروني، خلال الساعات القليلة الماضية، لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، رابطا جديدا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور الإعلان الرسمي لها واعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويبحث العديد من أولياء الأمور بكثافة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، عن رابط سريع للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 والحصول عليها بسهولة دون مشقة وتعب.

وسنستعرض لكم متابعينا وزوّارنا الكرام، فيما يلي، نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الفجر الإلكتروني، وذلك فور الإعلان عنها بشكل رسمي والانتهاء من اعتمادها، تابعونا لمعرفة الخطوات والرابط.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. موعد الإعلان الرسمي

وأعلن الدكتور طارق وزير التربية والتعليم في تصريحات مُتلفزة، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستُعلن خلال الأيام المقبلة ما بين 1 و7 أغسطس الجاري في مؤتمر صحفي، وذلك بعد إعلان أسماء الأوائل، مشيرًا إلى أن التصحيح جرى إلكترونيًا بالكامل دون أي تدخل للعناصر البشرية، وبناءا عليه سيحصل كل طالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 على الدرجات التي يستحقها دون أي ظلم أو حدوث أخطاء.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعى معرفة المواعيد فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أي مصداقية”.

وقد استهدفت أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2022، قياس المستويات العليا للتفكير المتمثلة في الفهم والتطبيق والتحليل، مما أظهر في نتيجة الثانوية العامة المستويات بشكل أوسع وحددت الطلاب عالية المهارة أكثر عن باقي زملائهم.

خطوات ورابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر 

1- ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال موقع  الفجر الإلكتروني (اضغط هنـــــــا).

2- اكتب الاسم الخاص بك في المكان المخصص. 

3- تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- وضع البريد الإلكتروني. 

5- اكتب رقم التليفون. 

6- اضغط على أيقونة (سجل الآن)، وسيتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها بأسرع ما يمكن.

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