أسعار اليورو في ختام تعاملات اليوم الخميس 4-8-2022

سجلت اسعار صرف العملة الموحدة للاتحاد الاوروبي اليورو مقابل الجنيه استقرار في ختام تعاملات اليوم الخميس 4 اغسطس 2022، مقتربة من مستويات 20 جنيه.

أسعار اليورو في مصر اليوم الخميس 4 اغسطس:



سجل سعر صرف اليورو في بنك الأمارات دبي الوطني:19.37 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو في بنك مصر نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف المصر العربي الدولي نحو 19.33 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو في البنك الاهلي 19.34 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي 19.36 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس 19.32 جنسه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو في بنك قطر الوطني 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار اليورو ترتفع عالميا مقابل الدولار:



وعالميا ارتفعت اسعار صرف اليورو مقابل الدولار، حيث زاد بنسبة 0.13% إلى 1.0177 دولار، كما زاد اليورو امام الين الياباني 0.38% إلى 136 ين. وارتفع اليورو امام الفرنك 0.22% إلى 0.9782 فرنك.

صدور بيانات اقتصادية سلبية في منطقة اليورو



واصلت التداعيات السلبية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في بألقاء ظلالها على اقتصاد منطقة اليورو، حيث صدر مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو، والتي سجلت ارتفاعًا مفاجئًا.

وبالرغم من ارتفاعات تلك المؤشرا إلا إنه ا لم تظهر تحسن اقتصاد منطقة اليور، لأن أغلب المؤشرات الاقتصادية ما زالت دون الـ 50 نقطة في منطقة اليورو ككل..

سجل مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات لمنطقة اليورو 49.9 نقطة، بعد أن كان مقدرًا له أن يسجل 49.4 نقطة، والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية إذا ما سجل أعلى من الـ 50 نقطة، والعكس صحيح.

سجل مؤشر مديري مؤشر المشتريات الخدمي 51.2، بعد أن كان مقدرًا له أن يسجل 50.6 نقطة. حيث إنه يعطي دليلًا حول صحة قطاع الخدمات في في منطقة اليورو. ويراقب التجار عن كثب هذه الدراسات الاستقصائية لأن مديري المشتريات يكون لهم عادة الوصول المبكر إلى البيانات حول أداء شركاتهم، والذي يمكن أن يكون مؤشرا للأداء الاقتصادي العام.

وسجل مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي عن شهر يونيو زيادة بنسبة 35.8%، فيما توقع الخبراء أن يرتفع بـ 35.7%، وذلك بعد أن كان 36.2% الشهر الماضي

أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري عن شهر يونيو، فقد ارتفع بـ 1.1% وهو أعلى من توقعات ارتفاعه بـ 1%، وذلك بعد أن سجل 0.5% في مايو الماضي

الاسهم الاوروبية ترتفع:

ارتفعت الأسهم الأوروبية بختام تعاملات يوم الامس الأربعاء بدعم من نتائج إيجابية من بضع شركات غطت على مخاوف من تباطؤ اقتصادي في أعقاب بيانات متشائمة لنشاط الشركات في منطقة اليورو.

غلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.5 بالمئة، مستردا خسائره التي مني بها في الجلستين السابقتين.

وكان المؤشر القياسي الأوروبي قد هبط يوم الثلاثاء بفعل بيانات عالمية ضعيفة لنشاط المصانع ومخاوف بأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان قد تؤدي لتصعيد التوتر بين بكين وواشنطن.

وأظهرت بيانات أن نشاط الشركات في منطقة اليورو انكمش بشكل طفيف في يوليو تموز للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي مع كبح المستهلكين الإنفاق وسط أزمة في تكاليف المعيشة.

وتعرضت الأسواق لضغوط مؤخرا إذ أدت الضغوط التضخمية وتزايد أسعار الفائدة والمخاوف بشأن الإمدادات، خصوصا إمدادات الطاقة، إلى تراجعات حادة في شهية المستثمرين للمخاطرة.