هاتها من هناااا.. نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات أيضا عن نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث أنهم يريدون الحصول عليها في أقرب وقت للتخلص من حالة الزعر والقلق التي تنتابهم منذ انتهاء الامتحانات حتى الآن، وذلك لكي يطمئن قلبهم على مستقبلهم الدراسي.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة لقرائها ومتابعيها وهي الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها دائما لزوارها لتوفر عليهم الوقت والجهد.

وسنستعرض لكم متابعينا وزوارنا الكرام، خلال السطور القليلة التالية، نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر الإلكترونية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وانتهت عمليات التصحيح التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي، من رصد درجات الطلاب، ما يؤكد قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

ووفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم الإعلان عنها ما بين 1 و7 أغسطس الجاري.

آخر استعدادات الوزارة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر استعداداتها لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، معلنة أنها أوشكت على الانتهاء حيث تعمل الكنترولات حاليا في أخر مراحلها وهى المراجعة النهائية، إضافة إلى مراجعة قائمة الأوائل وأيضا تجميع النتيجة بشكل عام.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن نتيجة الثانوية العامة 2022 تم الانتهاء من تجميع درجات الطلاب ورصدها والمرحلة الحالية هي مرحلة المراجعة العامة لكل نتيجة.

خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر

الخطوة الأولى هي الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع «الفجر» الإلكتروني (اضغط هنـــــــا).

الخطوة الثانية هي كتابة اسم الطالب رباعي.

الخطوة الثالثة هي كتابة رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

الخطوة الرابعة هي اختيار الشعبة سواء كانت (علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي).

الخطوة الخامسة هي اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

الخطوة السادسة هي كتابة البريد الإلكتروني للطالب.

الخطوة السابعة هي كتابة رقم تليفون الطالب الخاص.

الخطوة الثامنة والأخيرة هي الضغط على أيقونة (سجل الآن) لتظهر لك النتيجة على الفور.