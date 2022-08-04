نتيجة الثانوية العامة بالإسم فقط الآن

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 بالإسم هو الشغل الشاغل في كل البيوت المصرية خلال الأيام الحالية بعدما تراجع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن فكرة إعلانها هذا الأسبوع وأعلن أنها ستعلن الأسبوع المقبلة لأن كنترولات الثانوية العامة تراجع نتائج الطلاب وترصد الدرجات في الوقت الحالي بطريقة إلكترونية لضمان الشفافية والدقة بين كل الطلاب حتى تكون النتيجة جاهزة تمهيدًا لاعتمادها وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع المقبل بعد الرصد والتجميع بشكل إلكتروني لكل الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة حيث إن العمل الإلكتروني داخل الكنترولات يمنع تبديل أوراق إجابات الطلاب واختفاء ما كان يحدث في الأعوام السابقة مني حيث عدم تصحيح جزئية في كراسة إجابات الطلاب وعدم تجميع الدرجات مما يؤدي إلى أخطاء في الرصد لكن هذا العام 2022 فإن دقة التصحيح ورصد الدرجات سيترتب عليها عدم وجود تظلمات كثيرة لدى الطلاب لأنه لن يتم منح أي طالب درجات زيادة في كراسات الإجابات.





نتيجة الثانوية العامة 2022





نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2022، وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه فيما يخص نتيجة الثانوية العامة 2022 فإن الأخطاء الفردية التي كانت تحدث في الأعوام الماضية من حيث نظام الثانوية العامة القديمة ستختفي تمامًا ولذلك لن يكون هناك شكاوى من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لأن التصحيح الإلكتروني سيقضي على ذلك بجانب أن الماسح الضوئي لن يترك أي ورقة أو جزئية دون تصحيح ورصد وبعد انتهاء مرحلة تجميع الدرجات يتم اختيار الأوائل في كل شعبة بما يسمح بعشرة في شعبة علمي علوم و10 طلاب في علمي رياضة بجانب مدارس المتفوقين والطلاب المكفوفين بواقع 3 طلاب أما المواد غير المضافة فهي ليست موضع اعتبار عند احتساب درجات الطلبة الأوائل باعتبارها درجات نجاح لا تضاف إلى المجموع.





نتيجة الثانوية العامة بالاسم





رابط نتيجة الثانوية العامة بالإسم 2022 موقع وزارة التربية والتعليم في إعلان نتيجة الثانوية العام 2022 كشف أن النتيجة ستعبر عن المستوى الحقيقي للطلاب وليس درجات وهمية لأن الامتحان والتقييم كان شاملًا وليست هناك أي مجاملات لأي طالب ولذلك سيتم إعلان النتيجة بكل شفافية أمام جميع الطلاب في الثانوية العامة في مصر.





نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم





نتيجة الثانوية العامة 2022 بالإسم اليوم وطالب الوزير أولياء الأمور بالهدوء وعدم الضغط على الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر خاصة أن كل الأمور تتم بشفافية تامة دون أي تمييز ولذلك فلا داعي للقلق أو الترقب لأن النتيجة ستكون متاحة أمام الجميع في الأسبوع المقبل بعدما أدى طلاب الثانوية الامتحانات في مواد مختلفة مثل الأحياء والكيمياء والفيزياء والتاريخ واللغة العربية والنحو وغيرهم على أن يكون رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي دون أي صفحات وهمية أخرى.





موعد نتيجة الثانوية العامة 2022





يأتي ذلك في الوقت الذي ستنطلق فيه امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 20 أغسطس المقبل وسيسمح بدخول الامتحان لمن رسب في امتحان الدور الأول في مادتين أو مادة واحدة لكن بشرط أن يحصل على درجات النجاح فقط في الدور الثاني بينما من رسب في 3 مواد أو أكثر فسيظل للعام المقبل على أن يحصل على الدرجة الفعلية على أن تكون امتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني بنظام البابل شيت والأوبن بوك وتطبق نفس إجراءات وضوابط الدور الأول من حيث الدرجات ونظام الامتحان وتقام في إجراءات استثنائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في ظل انتظار جميع الطلاب لما يدور في تنسيق الثانوية العامة 2022 لاختيار الكليات التي يرغبون بها في المستقبل حتى يكونوا عند حسن ظن أولياء الأمور الذين تعبوا وسهروا من أجلهم في السنوات الماضية.





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