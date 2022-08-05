صحيفة قومية تكشف نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2022 والأوائل

ذكرت صحيفة “الجمهورية” القومية، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 المرتقبة، تقترب من 78.4%، مشيرةً إلى أن البنات يتصدرن قوائم الأوائل.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، جاءت محافظة القاهرة فى المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث الطلاب الأوائل، بينما حصدت محافظة الجيزة مركزا واحدا ضمن الأوائل واثنين من محافظات الصعيد والإسكندرية والدقهلية.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة غدا السبت حد أقصى ظهر الأحد، حسب ما أعلن الوزير الدكتور طارق شوقي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية العامة 2022، من هنــــــــــــا

ويقوم الطالب بتسجيل رقم جلوسه، والضغط على أيقونة عرض النتيجة، ثم ستظهر نتيجة الطالب.

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة “الفجر”

في إطار حرصها على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، توفر بوابة الفجر لطلاب الثانوية العامة رابطا سهلا ومفعلا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم، وذلك فور اعتمادها من الوزارة مباشرة.

أحصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم

يمكن لطلاب الثانوية العامة التسجيل عبر بوابة الفجر الإلكترونية بشكل مسبق للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها، عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر.. من هنــــــــــــــا

- كتابة البيانات التالية: (الاسم، ورقم الجلوس، والبريد الإلكتروني، ورقم الموبايل).

- الضغط على أيقونة "سجل الآن".

- تظهر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات.

- إذا كان الطالب ناجحا سيدخل الكلية من خلال التنسيق المتاح.

- في حالة كان رسوب الطالب يستعد لامتحانات الدور الثاني المقرر عقدها في 20 أغسطس المقبل.

- الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الفجر يتم عقب اعتمادها رسميا من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.