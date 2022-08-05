ننشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022
حرصا من بوابة “الفجر” على تقديم خدمة متميزة للقراء، ننشر مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية اليوم الجمعة 5 أغسطس، حسب التوقيت المحلي للمحافظات المختلفة
ونستعرض مواقيت الصلاة في التالي
محافظات القاهرة الكبرى
* صلاة الفجْر 3:38 AM
* الشروق 5:16 AM
* صلاة الظُّهْر 12:01 PM
* صلاة العَصر 3:38 PM
* صلاة المَغرب 6:46 PM
* صلاة العِشاء 8:12 PM
محافظة الإسكندرية
* صلاة الفجْر 3:40 AM
* الشروق 5:19 AM
* صلاة الظُّهْر 12:07 PM
* صلاة العَصر 3:45 PM
* صلاة المَغرب 6:54 PM
* صلاة العِشاء 8:21 PM
محافظة أسيوط
* صلاة الفجْر 3:48 AM\
* الشروق 5:22 AM
* صلاة الظُّهْر 12:03 PM
* صلاة العَصر 3:35 PM
* صلاة المَغرب 6:43 PM
* صلاة العِشاء 8:06 PM
محافظة أسوان
* صلاة الفجْر 4:25 AM
* الشروق 5:55 AM
* صلاة الظُّهْر 12:31 PM
* صلاة العَصر 3:56 PM
* صلاة المَغرب 7:06 PM
* صلاة العِشاء 8:26 PM
محافظة بني سويف
* صلاة الفجْر 3:42 AM
* الشروق 5:18 AM
* صلاة الظُّهْر 12:02 PM
* صلاة العَصر 3:37 PM
* صلاة المَغرب 6:45 PM
* صلاة العِشاء 8:10 PM
محافظة دمياط
* صلاة الفجْر 3:32 AM
* الشروق 5:11 AM
* صلاة الظُّهْر 11:59 AM
* صلاة العَصر 3:38 PM
* صلاة المَغرب 6:46 PM
* صلاة العِشاء 8:14 PM
محافظة الدقهلية
* صلاة الفجْر 3:35 AM
* الشروق 5:13 AM
* صلاة الظُّهْر 12:01 PM
* صلاة العَصر 3:39 PM
* صلاة المَغرب 6:47 PM
* صلاة العِشاء 8:15 PM
محافظة الإسماعيلية
* صلاة الفجْر 3:33 AM
* الشروق 5:11 AM
* صلاة الظُّهْر 11:57 AM
* صلاة العَصر 3:35 PM
* صلاة المَغرب 6:43 PM
* صلاة العِشاء 8:10 PM
محافظة جنوب سيناء
* صلاة الفجْر 3:33 A
* الشروق 5:07 AM
* صلاة الظُّهْر 11:49 AM
* صلاة العَصر 3:22 PM
* صلاة المَغرب 6:30 PM
* صلاة العِشاء 7:54 PM