ننشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

إسلاميات
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب بالقاهرة

حرصا من بوابة “الفجر” على تقديم خدمة متميزة للقراء، ننشر مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية اليوم الجمعة 5 أغسطس، حسب التوقيت المحلي للمحافظات المختلفة

ونستعرض مواقيت الصلاة في التالي
محافظات القاهرة الكبرى

* صلاة الفجْر 3:38 AM

* الشروق 5:16 AM

* صلاة الظُّهْر 12:01 PM

* صلاة العَصر 3:38 PM

* صلاة المَغرب 6:46 PM

* صلاة العِشاء 8:12 PM

محافظة الإسكندرية

* صلاة الفجْر 3:40 AM

* الشروق 5:19 AM

* صلاة الظُّهْر 12:07 PM

* صلاة العَصر 3:45 PM

* صلاة المَغرب 6:54 PM

* صلاة العِشاء 8:21 PM

محافظة أسيوط

* صلاة الفجْر 3:48 AM\

* الشروق 5:22 AM

* صلاة الظُّهْر 12:03 PM

* صلاة العَصر 3:35 PM

* صلاة المَغرب 6:43 PM

* صلاة العِشاء 8:06 PM

محافظة أسوان

* صلاة الفجْر 4:25 AM

* الشروق 5:55 AM

* صلاة الظُّهْر 12:31 PM

* صلاة العَصر 3:56 PM

* صلاة المَغرب 7:06 PM

* صلاة العِشاء 8:26 PM

محافظة بني سويف

* صلاة الفجْر 3:42 AM

* الشروق 5:18 AM

* صلاة الظُّهْر 12:02 PM

* صلاة العَصر 3:37 PM

* صلاة المَغرب 6:45 PM

* صلاة العِشاء 8:10 PM

محافظة دمياط

* صلاة الفجْر 3:32 AM

* الشروق 5:11 AM

* صلاة الظُّهْر 11:59 AM

* صلاة العَصر 3:38 PM

* صلاة المَغرب 6:46 PM

* صلاة العِشاء 8:14 PM

محافظة الدقهلية

* صلاة الفجْر 3:35 AM

* الشروق 5:13 AM

* صلاة الظُّهْر 12:01 PM

* صلاة العَصر 3:39 PM

* صلاة المَغرب 6:47 PM

* صلاة العِشاء 8:15 PM

محافظة الإسماعيلية

* صلاة الفجْر 3:33 AM

* الشروق 5:11 AM

* صلاة الظُّهْر 11:57 AM

* صلاة العَصر 3:35 PM

* صلاة المَغرب 6:43 PM

* صلاة العِشاء 8:10 PM

محافظة جنوب سيناء

* صلاة الفجْر 3:33 A

* الشروق 5:07 AM

* صلاة الظُّهْر 11:49 AM

* صلاة العَصر 3:22 PM

* صلاة المَغرب 6:30 PM

* صلاة العِشاء 7:54 PM

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