الولايات المتحدة ترفع حالة الطوارئ الصحية بسبب جدري القرود

عربي ودولي
حالة مصابة بجدري
حالة مصابة بجدري القرود

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الخميس، فيروس “جدري القرود” حالة طوارئ صحية عامة، وقال وزير الصحة، خافيير بيسيرا، في اتصال هاتفي، إن البلاد على استعداد لنقل الاستجابة إلى المستوى التالي في التصدي للفيروس، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وجاء إعلان الطوارئ، الذي يسري مبدئيًا لمدة 3 شهور، قابلة للتجديد، في وقت تجاوزت الإصابات بـالفيروس، على مستوى البلاد 6600 إصابة، نحو ربعها في ولاية نيويورك، وفقًا لما ذكرته قناة “العربية” الإخبارية.

وأضاف بيسيرا، أن بلاده رصدت حتى الآن 6.6 ألف إصابة بالفيروس، وحث الوزير الأمريكي، كل مواطن على التعاطي مع  “جدري القرود” بجدية وتحمل المسؤولية لمساعدة البلاد في مواجهة المرض.

جدري القرود فيروس جدري القرود تطورات جدري القرود اخبار دولية منظمة الصحة العالمية
ads

الأكثر قراءة

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية العامة 2022 الان

نتيجة الثانوية العامة 2022 | ننشر روابط الاستعلام وطريقة الحصول على درجات المواد الدراسية

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم الوطن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2022 ظهرت youm7

نتيجة الثانوية العامة 2022.. رابط سريع

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم قبل أي حد

نتيجتك هنا.. نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال هذا الرابط برقم الجلوس