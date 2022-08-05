الولايات المتحدة ترفع حالة الطوارئ الصحية بسبب جدري القرود

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الخميس، فيروس “جدري القرود” حالة طوارئ صحية عامة، وقال وزير الصحة، خافيير بيسيرا، في اتصال هاتفي، إن البلاد على استعداد لنقل الاستجابة إلى المستوى التالي في التصدي للفيروس، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وجاء إعلان الطوارئ، الذي يسري مبدئيًا لمدة 3 شهور، قابلة للتجديد، في وقت تجاوزت الإصابات بـالفيروس، على مستوى البلاد 6600 إصابة، نحو ربعها في ولاية نيويورك، وفقًا لما ذكرته قناة “العربية” الإخبارية.

وأضاف بيسيرا، أن بلاده رصدت حتى الآن 6.6 ألف إصابة بالفيروس، وحث الوزير الأمريكي، كل مواطن على التعاطي مع “جدري القرود” بجدية وتحمل المسؤولية لمساعدة البلاد في مواجهة المرض.