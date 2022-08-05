بعد أنباء انفصالها رسميًا.. آيتن عامر تريند جوجل

أيتن عامر تريين

تصدرت الفنانة آيتن عامر، مؤشرات محرك البحث الأشهر في العالم جوجل بعد أنباء انفصالها رسميًا عن زوجها محمد عز العرب.

حقيقة انفصال آيتن عامر



وبمجرد انتشار الانباء سارع “الفجر الفني” بالتواصل مع الفنانة آيتن عامر، للوقوف على حقيقة ما أثير من أنباء إلا إنها لم تجيب، لتصحح أو تثبت صحة هذه الأنباء المتداولة.

أيتن عامر تتجاهل أنباء انفصالها

ويأتي خبر انفصال الثنائي بعد نجاح أغنية آيتن عامر الجديدة “توتا فروتا”، حيث تجاهلت الأخبار المنتشرة حول انفصالها واحتفلت بنجاح أغنيتها الجديدة، من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

آخر أعمال آيتن عامر



يذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر، فيديو كليب “خطافة الرجالة”، الذي طرحته عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: "عامله love على صورته وانا حبيبته.. ومش هقف اتفرج.. وأنا هقفش جامد ده البارد عمال بيهرج.. يانهار ابيض كده مش فايت.. انا قلبي مولع نار شايط بقى بيني وبينها انا تار بايت دي ماتعرفنيش ودي قلة ذوق كده مش طالبه بزياده لطافه.. دي عميت في عينيها العيب فيها ولا انا شفافة انا موتي وسمي اللي قافلني بتبص في وشي وتحضني.. ومن ضهري بتلعب وتخوني وكله على مفيش.. خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها.. اللي تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج.. خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها.. اللي تقربله الله يعينها جمهوري كبير يملى مدرج.. خطافة الرجالة”.

بدايات قصة حب الثنائي



جاءت أنباء انفصال آيتن عامر عن زوجها محمد عز العرب، بعد ارتباط دام 7 سنوات تقريبا، إذ نشأت بينهما قصة حب منذ فيلم “زنقة ستات” عام 2015، الذي قام ببطولته الفنان حسن الرداد.

أبناء آيتن وعز العرب

أثمرت زواج الثنائي أيتن عامر وعز العرب عن انجابهما لـ آيتن، ويوسف.