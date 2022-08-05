فانتازي.. محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى اللاعبين في الدوري الإنجليزي

فانتازي، الموقع الرسمي للدورى الإنجليزى الممتاز، عن تشكيل الجولة الأولى والخاص بلعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي" والذي شهد تواجد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول، خاصة وأن هداف النسخة الماضية من البريميرليج سيخوض مباراته الأولى أمام فريق فولهام الصاعد حديثًا.

ولاقى نجمنا المصري محمد صلاح اهتمام لعبة فانتازي حيث أنه هداف النسخة الماضية، كما أنه قدم موسما باهرا، ما يجعله الاختيار الأول لكل رواد تلك اللعبة، قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح الأغلى في فانتازي

واعتلى محمد صلاح قائمة أغلى اللاعبين بالدوري الإنجليزي فى فانتازي بـ13 مليون جنيه إسترليني، بعد تجديد عقده مع ليفربول حتى 2025، وهو أكثر لاعب تم اختياره في اللعبة حيث تواجد في 60% من تشكيلات المديرين الفنيين في اللعبة.

انتشار لعبة فانتازي

وشهدت لعبة فانتازي انتشارا واسعا في مختلف بلدان العالم، ولا سيما في مصر والدول العربية، بعدما حقق محمد صلاح نجاحا كبيرا، ما جعله اختيارا أمثلا لكل رواد اللعبة، آملين في تحقيق أفضل النتاج.

صلاح يتفوق في فانتازي

وأعلن الحساب الرسمي للعبة فانتازي عبر موقع الغريدات الشهير "تويتر"، تفوق محمد صلاح على جميع اللاعبين، فى مقدمتهم النرويجي هالاند الوافد الجديد إلى مانشستر سيتي، والذى بلغت قيمته 11.5 مليون.

هاري كين الثالث في تشكيل فانتازي

وجاء البلجيكي كيفين دي بروين نجم السيتي في المرتبة الثالثة من قائمة لعبة فانتازي بـ12 مليونا، ثم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد بـ10.5 مليون.

تشكيل الجولة الأولى للعبة فانتازي

وجاء في حراسة المرمى بشكيلة الجولة الأولى من فانتازي إيميليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا بقيمة 5 مليون، والدفاع أرنولد لاعب ليفربول بـ7.5 مليون، إلى جانب كانسيلو لاعب السيتي 7 مليون، وريس جيمس نجم تشيلسي صاحب الـ6 ملايين، وتريبيير بـ5 مليون وبالوسط صلاح 13 مليون، ودياز ببـ8 مليون وراشفورد لاعب اليونايتد "6.5" مليون، وبايلي لاعب أستون فيلا "5 مليون، وفي الهجوم لاعب توتنها هاري كين "11.5" مليون، وجيسوس أرسنال "8" مليون.

فانتازي تتصدر جوجل

وتصدرت لعبة فانتازي اليوم الجمعة الموافق الخامس من أغسطس 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تم إعلان التشكيلة الرسمية للجولة الأولى على حساب اللعبة الرسمي عبر "تويتر"