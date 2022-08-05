جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

كشف الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان عن جدول مباريات الموسم الجديد 2022-2023، لبطولة الدوري السعودي للمحترفين حتى نهاية الدور الأول.

وكان فريق الهلال السعودي قد حقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم المنصرم بعد التفوق على حساب اتحاد جدة حتى الدقائق الأخيرة من البطولة.

حامل اللقب يبدأ الدوري السعودي بمواجهة الخليج

ويبدأ الهلال حامل اللقب مبارياته بمواجهة فريق الخليج الصاعد حديثًا إلى البطولة على ملعب الرياض، بينما يواجه نادي اتحاد جدة فريق العدالة الصاعد حديثًا أيضًا على ملعب الأخير في جدة.

وعلى الجانب الآخر فإن فريق النصر بقيادة المدرب الجديد رودي جارسيا يبدأ البطولة بمواجهة فريق الوحدة الصاعد الثالث حديثًا إلى البطولة، بينما يلعب الشباب الذي احتل المركز الرابع الموسم الماضي بمواجهة الباطن في أولى الجولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن أندية الفيصلي والأهلي والحزم هما الذي هبطا إلى دوري يلو الدرجة الأولى، بعد أن احتلوا المراكز 14و15 و16 في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم المنصرم.

جدول مباريات الدوري السعودي

