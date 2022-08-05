مفاجآت وكواليس جديدة حول موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 (15 معلومة لا تفوتك)

ننشر لكم في السطور التالية، مفاجآت وكواليس جديدة حول موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقا لم أكده وزير التربية والتعليم، أو وفق مصادر مطلعة بالوزارة.

1- نتيجة الثانوية العامة 2022، أصبحت جاهزة للاعتماد والإعلان وستظهر خلال ال 48 ساعة القادمة.

2- نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الأسبوع الجاري.

3- الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من 1 حتى 7 أغسطس الجارى.



4- ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل.



5- يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة حاليا.



6- لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022.



7- يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.



8- عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد.



9- يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن مواعيد النتيجة.



10- لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير الموعد بشكل سليم منذ البداية.



11- ما زال العمل داخل الكنترولات مستمر.

12- نسبة النجاح مبشرة.

13- لا يوجد طالب يحصل على 100% هذا العام.

14- نتيجة الثانوية العامة موجودة عبر رابط وزارة التربية والتعليم.

15- نتيجة الثانوية العامة يمكنك الحصول عليها من موقع الفجر.

تعرف على سبب تأخير ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن أعمال تصحيح وتدقيق نتيجة الثانوية العامة 2022، مازالت مستمرة حتى الآن، وهذا جعل نتيجة الثانوية العامة 2022 تتأخر؛ حيث من المفترض أن تظهر في الفترة من 1 لـ 7 من شهر أغسطس الجاري.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وتوفر الفجر رابط عبر موقعها تتيح للطلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلاله، لسهولة معرفة النتيجة بالدرجات عن طريق رقم الجلوس والاسم

1- ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الفجر

2- اكتب الاسم

3- اكتب رقم الجلوس

4- اكتب البريد الإلكتروني

5- اكتب رقم التليفون

6- اضغط على سجل الآن

وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على توفير ضمن خدماتها التي تقدمها للمتابعين يوميا رابط بوابة الفجر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 عن طريق تسجيل البيانات المتعلقة بكتابة رقم الجلوس والاسم لسهولة الاستعلام ومعرفة الدرجات النهائية التي يحصل عليها الطلاب بدلا من النسبة المئوية، وبعد ذلك ينتقل للمرحلة الجامعية من خلل لتنسيق وفقا للمجموع الخاص به في الثانوية العامة 2022.