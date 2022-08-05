سعر الذهب اليوم الجمعة 5-8-2022.. المعدن الأصفر يسجل ذروة شهر

سجل سعر الذهب ذروة شهر فى تعاملات أمس ليستقر خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بعد أن صعد في ختام التعاملات المسائية أمس بنحو 10 جنيهات إضافية بعد أن شهد ارتفاعات متتالية خلال التعاملات حيث ارتفع في منتصف التعاملات الصباحية أمس بمقدار 5 جنيهات وفي نهاية التعاملات الصباحية ارتفع سعر الذهب 10 جنيهات أخري، وانخفض بعدها 5 جنيهات وبعدها ارتفع سعر الذهب مرة أخري في بداية التعاملات المسائية بمقدار 15 جنيه وواصل الصعود قبل ختام التعاملات ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1075 جنيه.

سعر الذهب في مصر



ارتفع سعر جرام الذهب عيار ٢١: 1075 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ٢٤: 1228.5 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ١٨: 921.5 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ١٤: 718.75 جنيه

جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8600 جنيه.

سعر الذهب يصل لأعلي مستوي شهري بالأسواق المحلية والعالمية

قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سعر الذهب قد وصل اليوم بالأسواق العالمية والمحلية لأعلي مستوى له فى شهر واحد.

وارجع ميلاد ارتفاع سعر الذهب عالميًا لمجموعة من المتغيرات التي شهدها الاقتصاد الامريكي حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلي مستوياتها هذا الأسبوع كما انخفض سعر الدولار قبيل تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو مع تصاعد موجة التضخم بالأسواق العالمية وأثار العقوبات الاقتصادية الغربية علي الاقتصاد الروسي، بما دفع الاسواقةالي حالة من التخبط أسفرت عن تراجع اسعار الذهب خلال الشهر الماضي ومع استمرار حالة التضخم بالأسواق الأمريكية بالرغم من السياسة النقدية المتجددة التي شملت رفع لسعار الفائدة لأعلي مستوياتها عاود الذهب لارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين ليصل لاعلي مستوي شهري خلال تعاملات اليوم .



وحول سعر الذهب قال ميلاد أن سعر الاوقية العالمي وصل إلى 1784 دولار بينما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1065 جنيه، وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1217، سعر الذهب عيار 18 سجل 913 جنيه بينما وصل سعر الجنيه الذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 8520 جنيه.

سعر الذهب العالمي:



استقرت سعر الذهب يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها في شهر قبيل صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي طال انتظارها في وقت عزز فيه تراجع عوائد سندات الخزانة وتزايد المخاوف بشأن الركود قيمة المعدن النفيس الذي يعد من الملاذات الآمنة ليبقى على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1790.42 دولار للأوقية بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو تموز. وارتفعت الأسعار 1.5 بالمئة هذا الأسبوع.

كما لم تشهد العقود الآجلة الأمريكية تغييرات تذكر لتستقر عند 1805.80 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.

وزحف الدولار صعودا لكنه واجه مصاعب في تعويض خسائره بعد انخفاضه بأسرع وتيرة له منذ أسبوعين يوم الخميس.

وينصب تركيز السوق الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز والذي قد يتيح قدرا أكبر من الوضوح بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لمكافحة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع الفضة 0.3 بالمئة إلى 20.21 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، كما صعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 2107.16 دولار. فيما زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 935.14 دولار للأوقية في طريقه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب عيار 24 يسجل 213.08 ريال.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 186.44 ريال.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 159.81 ريال.

سعر الذهب اليوم في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 208.38 درهم.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 182.33 درهم.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 156.29 درهم.

سعر الذهب اليوم في الكويت

سعر الذهب عيار 24 يسجل 17.42 دينار.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.24 دينار.

اسعر الذهب عيار 18 يسجل 13.06 دينار.

سعر الذهب اليوم في أمريكا

سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 56.73 دولار.

سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 49.64 دولار.

سعر الذهب في أمريكا عيار 18- 42.55 دولار.