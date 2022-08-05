جدول مباريات الهلال بدوري المحترفين السعودي موسم 2022-2023

جدول مباريات دوري المحترفين السعودي لموسم 2022-2023 بعد الكشف مواعيد الدور الأول من خلال حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عبر تويتر.

ويقدم لكم موقع “الفجر الرياضي” جدول مواعيد مباريات الهلال السعودي في الدور الأول من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 والتي ستنطلق في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

جدول مباريات دوري المحترفين السعودي

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول مباريات الدور الأول بالكامل من الموسم المقبل بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان عن جدول المباريات الدور الأول من الجولة الأولى إلى الجولة 15.

وفيما يلي يستعرض موقع الفجر الرياضي مواعيد مباريات الهلال في الدوري الأول





• الهلال ضد الفيحاء في الجولة الأولى



• الهلال ضد الفتح في الجولة الثانية



• الهلال ضد الوحدة في الجولة الثالثة



• الهلال ضد التعاون في الجولة الرابعة



• الهلال ضد الاتفاق في الجولة الخامسة



• الهلال ضد الشباب في الجولة السادسة



• الهلال ضد الطائي في الجولة السابعة



• الهلال ضد الباطن في الجولة الثامنة



• الهلال ضد النصر في الجولة التاسعة



• الهلال ضد ضمك في الجولة العاشرة



• الهلال ضد الاتحاد في الجولة الحادية عشر



• الهلال ضد العدالة في الجولة الثانية عشر



• الهلال ضد أبها في الجولة الثالثة عشر



• الهلال ضد الرائد في الرابعة عشر

الهلال ضد الخليج في الجولة الخامسة عشر