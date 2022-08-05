سجل بياناتك حالا| رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس خلال ساعات

من منكم يبحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، ففي حالة كنت طالب في المرحلة الثانوية وتريد معرفة النتيجة لا تتردد كثيرا وقم الآن بتسجيل بياناتك عبر الرابط المرفق في هذا التقرير.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس خلال ساعات، وفقا لما أكده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم ظهورها في الأسبوع الأول من أغسطس الجاري ولا يتبقى سوى السبت لينتهي الأسبوع الأول من أغسطس الجاري يوم الأحد الموفق 7 أغسطس.

وبدأ العد التنازلي ويظل الطلاب في حيرة من أمرهم بسبب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 للاستعلام عنها عن طريق كتابة رقم الجلوس والاسم.

وتستعرض بوبة الفجر الإلكترونية في السطور التالية تفاصيل التسجيل والرابط المخصص لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس المقرر اعتمادها خلال ساعات قليلة من الآن.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

وتوفر بوبة الفجر الإلكترونية في السطور التالية ربط يسهل على الطلاب عملية البحث، عن طريق كتابة الرقم الجلوس بطريقة صحيحة:

1- ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الفجرهنـــــــــــــــــــــــا

2- اكتب الاسم بالتفصيل

3- اكتب رقم الجلوس المكون من 6 أرقام

4- اكتب البريد الإلكتروني

5- اكتب رقم التليفون المحمول أو المنزل

6- اضغط على سجل الآن

الموعد النهائي والرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، قائلة إن نتيجة الثانوية العامة 2022، أصبحت جاهزة للاعتماد والإعلان وستظهر خلال 48 ساعة من الآن، ونسب لنجح ستكون مبشرة ولكن لا يحصل أي طلب على 100% حتى الآن.

ومن جهته، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من 1 حتى 7 أغسطس الجاري، أي يتم إعلانها الأسبوع المقبل.

ويتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة حاليا، كما لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022، فضلا عن إنه يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب، وفقا لما أكده الدكتور طارق شوقي

وكشف أيضا أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد، كما يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن مواعيد النتيجة.

ومن جهته، قال وزير التربية والتعليم إنه لا يوجد تأخير في موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعد بشكل سليم منذ البداية، وما زال العمل داخل الكنترولات يتم.



وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على توفير ضمن خدماتها التي تقدمها للمتابعين يوميا رابط بوابة الفجر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 عن طريق تسجيل البيانات المتعلقة بكتابة رقم الجلوس والاسم لسهولة الاستعلام ومعرفة الدرجات النهائية التي يحصل عليها الطلاب بدلا من النسبة المئوية، وبعد ذلك ينتقل للمرحلة الجامعية من خلل لتنسيق وفقا للمجموع الخاص به في الثانوية العامة 2022.