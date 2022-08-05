آيتن عامر مطلوبة على جوجل بعد طلاقها من محمد عز العرب

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آيتن عامر
آيتن عامر

آيتن عامر، حياة مشاهير الفن ونجوم المجتمع، أصبحت اهتمام الكثيرين، ومحط أنظار رواد السوشيال ميديا، حيث يداولون كافة التفاصيل المتعلقة بنجمهم المفضل عبر حساباتهم، ما يجعل الأخبار تنتشر بشكل سريع.

طلاق آيتن عامر

وتصدرت الفنانة آيتن عامر اليوم الجمعة الموافق الـ5 من أغسطس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أعلن خبر انفصالها من زوجها حمد عز العربي بعد سنوات طويلة من الارتباط والزواج.

سبب طلاق آيتن عامر

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب انفصال آيتن عامر عن زوجها مدير التصوير المصري محمد عز العرب، وكافة التفاصيل المتعلقة بواقعة الطلاق والتي شغلت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت محط اهتمامهم.

انفصال آيتن عامر وزوجها

وانفصلت آيتن عامر عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب بشكل رسمي، وبهدوء شديد، وخاصة أن لديهم أبناء، وهو ما يلزم الطرفين بضرورة احترام السنوات التي قضياها معا، واحترام أبنائهم.

خبر طلاق آيتن عامر

وانتشر خبر طلاق آيتن عامر وزوجها مدير التصوير، وهي في رحلة إلى لبنان، ومن المقرر أن تعود إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، رفقة أبنائها آيتن ويوسف، وهو ما أسفرت عنه زيجتها.

قصة ارتباط آيتن عامر

وارتبطت آيتن عامر بزوجها حمد عز العرب خلال كواليس توير فيلم "زنقة ستات" الذي تم عرضه في عام 2015، والذي قام ببطولته الفنان حسن الرداد، ليقررا الزواج الذي استمر لـ7 سنوات.

طلاق آيتن عامر وهي في لبنان

وتزامن خبر انفصال آيتن عامر وزوجها محمد عز العرب، مع احتفالها بنجاح أغنيتها الجديدة "توتا فروتا" التي طرحتها، في الأيام القليلة الماضية، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية آيتن عامر الجديدة

وحققت أغنية آيتن عامر الجديدة نسب مشاهدة مرتفعة منذ طرحها على المنصات، وهى من كلمات وألحان شادي محسن، وهي آخر أعمال النجمة آيتن عامر التي غابت عن الأنظار لفترات طويلة بسبب حملها وإنجابها.

آخر أعملا آيتن عامر

وعادت آيتن عامر بعد غياب طويل عن الشاشة، من خلال مسلسل "مكتوب عليا" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة أكرم حسني، هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، هلا رشدي، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمود السيسي، هنا زهران، أحمد عثمان، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمي، هنا الزاهد، صلاح عبدالله.

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