نتيجة ومتابعة مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز

انتهاء الشوط الأول بتقدم آرسنال بهدف سجله غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20

يقدم موقع الفجر الرياضي متابعة مباراة فريق آرسنال الإنجليزي أمام كريستال بالاس في افتتاح الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022-2023 اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاقة موسم البريميرليج الجديد وسط متابعة كبيرة وترقب من عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة الدوري الأقوي في العالم.

موعد مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس اليوم الجمعة 5أغسطس 2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بنظيره كريستال بالاس مساء اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب "سيلهرست بارك ".

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

خط الدفاع: توميياسو - بن وايت - جابرييل ماجالايس - أوليكسندر زينيتشينكو.

وسط الملعب: جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد - توماس بارتي.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - جابرييل خيسوس - بوكايو ساكا



القناة الناقلة لمباراة آرسنال ضد كريستال بالاس

تذاع مباراة آرسنال وكريستال بالاس عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتُنقل بالتحديد على beIN SPORTS HD 1

معلق مباراة آرسنال وكريستال بالاس

أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية عن تعيين المعلق " خليل بلوشي" للتعليق على مباراة آرسنال وكريستال بالاس اليوم في الجولة الافتتاحية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



الجدير بالذكر أن نادي آرسنال احتل المركز الخامس الموسم الماضي من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، ويسعى هذا الموسم للتأهل لدوري أبطال أوروبا.



تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة آرسنال وكريستال بالاس

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القنوات المفتوحة الآتية:

قناة TVPlay Sports

التردد: 11804 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 4A

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Y1A

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

