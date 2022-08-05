جدول مباريات اليوم| آرسنال ضد كريستال بالاس في افتتاح الدوري الإنجليزي - والزمالك يواجه الجونة في الدوري المصري

جدول مباريات اليوم على موقع الفجر الرياضي لتقديم الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة الجديدة للمسابقة 2022-2023، مع استكمال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وافتتاح بطولة الدوري الألماني والدوري الفرنسي للموسم الجديد.

مباريات الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد كريستال بالاس

- موعد مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بنظيره كريستال بالاس مساء اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب "سيلهرست بارك ".



- القناة الناقلة لمباراة آرسنال ضد كريستال بالاس

وتُذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتُنقل بالتحديد على beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق" خليل بلوشي".



الدوري المصري

الزمالك ضد الجونة

- توقيت مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، مساء اليوم الجمعة بنظيره نادي الزمالك، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مباريات الدوري المصري الممتاز.



وتقام أحداث مباراة الزمالك ضد الجونة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقل المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت.

مصر المقاصة ضد البنك الأهلي

يواجه فريق البنك الأهلي نظيره مصر المقاصة اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مباريات الدوري المصري الممتاز.



وتقام أحداث مباراة الزمالك ضد الجونة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ ضد انتراخت فرانكفورت

- موعد مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت

ويحل حامل اللقب بايرن ميونخ ضيفُا ثقيلًا على نظيره آينتراخت اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني الممتاز.



ويُطلق الحكم صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب "كومرزبنك أرينا".

كأس إيطاليا

كالياري ضد بيروجيا في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

أودينيزي ضد فيرالبيسالو في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

ليتشي ضد تشيتاديللا في تمام التساعة مساءً بتوقيت القاهرة

سامبدوريا ضد ريجينا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

