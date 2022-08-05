جدول مباريات اليوم| آرسنال ضد كريستال بالاس في افتتاح الدوري الإنجليزي - والزمالك يواجه الجونة في الدوري المصري

الفجر الرياضي
مباريات اليوم
مباريات اليوم

جدول مباريات اليوم على موقع الفجر الرياضي لتقديم الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة الجديدة للمسابقة 2022-2023، مع استكمال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وافتتاح بطولة الدوري الألماني والدوري الفرنسي للموسم الجديد.

 

مباريات الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد كريستال بالاس

 

- موعد مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس
ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بنظيره كريستال بالاس مساء اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب "سيلهرست بارك ".


- القناة الناقلة لمباراة آرسنال ضد كريستال بالاس
وتُذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتُنقل بالتحديد على beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق" خليل بلوشي".
 

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موعد مباراة منتخب مصر ضد السعودية في كأس العرب تحت 20 عامًا والقناة الناقلة

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موعد مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانفكورت في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2022 وتردد القناة الناقلة

الدوري المصري

الزمالك ضد الجونة

- توقيت مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، مساء اليوم الجمعة بنظيره نادي الزمالك، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مباريات الدوري المصري الممتاز.


وتقام أحداث مباراة الزمالك ضد الجونة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقل المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت.

 

مصر المقاصة ضد البنك الأهلي

يواجه فريق البنك الأهلي نظيره مصر المقاصة اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مباريات الدوري المصري الممتاز.
 

وتقام أحداث مباراة الزمالك ضد الجونة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت.

 

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ ضد انتراخت فرانكفورت

 

- موعد مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت
ويحل حامل اللقب بايرن ميونخ ضيفُا ثقيلًا على نظيره آينتراخت اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني الممتاز.


ويُطلق الحكم صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب "كومرزبنك أرينا".

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ماهو موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023؟

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موعد مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانفكورت اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 في الدوري الألماني

كأس إيطاليا

كالياري ضد بيروجيا في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

أودينيزي ضد فيرالبيسالو في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

ليتشي ضد تشيتاديللا في تمام التساعة مساءً بتوقيت القاهرة

سامبدوريا ضد ريجينا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة
 

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