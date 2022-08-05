عاجل.. وزارة الإسكان تبحث نقل أحدث تكنولوجيات إعادة استخدام المياه فى إنجلترا إلى مصر



التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مع الدكتور أحمد عبد الكريم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Watercycle - رئيس البحث والتطوير لإعادة استخدام المياه بجامعة مانشستر بإنجلترا، لمناقشة أحدث تكنولوجيات إعادة استخدام المياه في انجلترا ونقلها إلى مصر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية دور الشباب ورعاية المواهب المصرية والاستثمار في التنمية البشرية ومتابعة المصريين بالخارج.



وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال الاجتماع استعراض كيفية نقل أحدث تكنولوجيات إعادة استخدام المياه فى إنجلترا إلى مصر، لاستدامة وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكلُفة باستخدام تقنيات معالجة الليثيوم بمحلول ملحي والحاصلة على براءة اختراع، والتي تسمح باستخدام الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية بطريقة صديقة للبيئة، وبتكلفة منخفضة لتلبية المتطلبات المتزايدة لصناعة البطاريات، وبهدف الانتقال نحو الاقتصاد الدوار.



وفى نهاية الاجتماع، أفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن الدولة المصرية حاليًا تعمل على رعاية المواهب المصرية والاستثمار في التنمية البشرية ومتابعة المصريين بالخارج وأنه سيتم عرض هذه التكنولوجيا على اللجنة العلمية بمصر لدراسة كيف تطبيقها والاستفادة منها فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصري.

جهود مصر لمجابهة العجز المائي

لمجابهة العجز المائي قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والتي أهمها معالجة وإعادة تدوير المياه، حيث أصبحت مصر أحد الدول الرائدة في مجال إعادة تدوير المياه من جديد سواء من خلال محطات المياه أو التقنيات المختلفة.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري أن مصر ستصبح من أكبر دول العالم في إعادة تدوير المياه مؤكدة أنه ستصل عدد مرات تدوير المياه إلى خمس مرات كأكثر دولة على مستوى العالم بالانتهاء من مشروعات محطات معالجة المياه بمناطق بحر البقر والحمام والمحمسة.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، في بيان له، إنه يتم تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام بنسبة تنفيذ ١٧ ٪؜ مؤكدًا أن هذا المسار يمتد بطول ١٤ كم عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار آخر مواسير بطول ٢٢ كم وصولا إلى محطة الحمام الجاري انشاؤها حاليا بطاقة ٧.٥ مليون متر مكعب/يوم.

وكانت أعلنت الحكومة عن خطتها في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي والتي تعالج كميات ضخمة من مياه الصرف مثل محطة بحر البقر والتي ستنتج ٥ ملايين إلى جانب محطات مدينة المياه التي تنتج ٦ ملايين متر مكعب من المياه والتي كانت تلقى في الصرف.

أبرز محطات المياه التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية



- تنفيذ ٢٥٦مشروع للمياه منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن تشتمل على مشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

- تنفيذ مايقرب من ٧٧ محطة تحلية مياه والتي تعمل بطاقة إجمالية ٨٣٤ ألف متر مكعب في اليوم في ٦ محافظات رئيسية " شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر- مطروح - الإسماعيلية- السويس ".

- يجرى العمل على ما يقرب من ١٥ محطة أخرى لتحلية المياه بطاقة اجمالية ٥٤٥ ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة ١٢.٥ مليار جنية

-يتم العمل على تنفيذ ٢١١ محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية ٦ ملايين م مكعب في اليوم.

- تنفيذ ٤٨٠ محطة معالجة لمياه الصرف الصحي تستخدم في الزراعة بطاقة استيعابية ١٦.٢ مليون متر مكعب في اليوم وطاقة فعلية ١٣.٧ مليون متر مكعب في اليوم.

-تنفيذ أهم ثلاث محطات في معالجة مياه الصرف الصحي، منها محطة مياه الوليدية بطاقة تصميمه ٥١ ألف متر مكعب يوميا وتعدي مدينة أسيوط ومنطقة الوليدية و٩ قرى اخرى.

- تنفيذ ١.٥٦٢ محطة مياه جوفية بطاقة إجمالية نحو مليون متر مكعب تقريبا.

- يجرى تنفيذ ١٩٨ مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحي في المدن والمناطق الريفية بطاقة استيعابية مليون و٨٨١ متر مكعب يوميا للصرف.

