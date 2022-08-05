عاجل - حقيقة تفاوض الأهلي مع مدرب منتخب مصر السابق

سواريش
سواريش

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة رغبة المارد الأحمر في التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، لتولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.


حقيقة مفاوضات الأهلي مع كيروش

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن ما تردد حول وجود مفاوضات مع كيروش لتولي تدريب الأهلي أو ترشيحه غير صحيح.


وشدد المصدر على احترامه الكامل لكيروش وقدراته الفنية ؤ موضحًا أن مواطنه ريكاردو سواريش المدير الفني الحالي للأهلي مستمر في عمله بصورة طبيعية.


وتابع، أن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على ملف الكرة عقد جلسة مع سواريس أمس الخميس لمناقشة الملفات الخاصة بالموسم الجديد.


الأهلي يستعد للاتحاد

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المقرر لها الأحد المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

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