ريال مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت.. موعد اللقاء التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمشاهدة المباراة في نهائي كأس السوبر الأوروبي

يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت في إطار نهائي كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم لموسم 2022-2023.



موعد مباراة ريال مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت

ومن المُنتظر أن تجمع مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أغسطس الجارى على ستاد الأولمبي استاديوم هيليسنكي في كأس السوبر الأوروبي.



وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

ومن المُتوقع أن يلعب فريق ريال مدريد تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: روديجر ووديفيد ألابا وإيدير ميليتاو وداني كارفاخال.

خط الوسط: تشوامينى ولوكا مودريتش وكاسيميرو.

خط الهجوم: كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وإيدين هازارد.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة ريال مدريد ضد الفريق الألماني عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد للبطولات الأوروبية في الشرق الأوسط، ويمكنكم الحصول على ترددها على النسق التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي دبليو.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

